https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-1083294784.html

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sputnik Türkiye

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T02:52+0300

2024-04-30T02:52+0300

2024-04-30T02:52+0300

türkiye

ankara

sağanak

sağanak yağış

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Ankara'da, akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ankara-icin-saganak-uyarisi-1083284761.html

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ankara, sağanak, sağanak yağış