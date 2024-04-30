https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-1083294784.html
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sputnik Türkiye
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T02:52+0300
2024-04-30T02:52+0300
2024-04-30T02:52+0300
türkiye
ankara
sağanak
sağanak yağış
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Ankara'da, akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ankara-icin-saganak-uyarisi-1083284761.html
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ankara, sağanak, sağanak yağış
ankara, sağanak, sağanak yağış
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da, akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.