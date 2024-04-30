https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/londrada-hangi-cagdayiz-dedirten-olay-bir-adam-kilicla-insanlara-saldirdi-5-kisi-yarali--1083316247.html

Londra'da hangi çağdayız dedirten olay: Bir adam kılıçla insanlara saldırdı, 5 kişi yaralı

Londra'da hangi çağdayız dedirten olay: Bir adam kılıçla insanlara saldırdı, 5 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

Londra'da sabah saatlerinde elinde kılıç taşıyan adam bir eve ve çevresindekilere saldırarak 5 kişiyi yaraladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:47+0300

2024-04-30T13:47+0300

2024-04-30T13:50+0300

dünya

kılıç

silah

saldırı

bıçaklı saldırı

saldırı girişimi

polis

yaralı

ağır yaralı

londra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083315719_0:694:1034:1276_1920x0_80_0_0_47feb700a691877bf14f7142642caaa0.png

Londra'da son yıllarda artan bıçaklanma olayı bir üst seviyeye taşındı. İngiltere'nin başkentinde yerel saat 06.54'te kentin doğusundan Heinualt'ta elinde kılıçla bir kişi eve geldi. Eve ve çevresindeki kişilere kılıçla saldıran kişi, 3'ü sivil olmak üzere 2 polisi de yaraladı. 36 yaşındaki saldırgan, sonrasında gözaltına alındı. 'Olay bir terör saldırısı değil' Son yıllarda sık sık yaşanan bıçaklı saldırılar sonrası olay, başkentte korku yarattı. Polis yaptığı açıklamada kişinin gözaltında olduğunu ve tehditin sona erdiğini belirtirken olayda başka şüphelilerin bulunmadığını da açıklandı. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise olayın bir terör saldırısı olmadığını vurgularken, her ihtimale karşın bölgede devriye sayısının arttırılacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/iskocyanin-ilk-musluman-basbakani-hamza-yusuf-istifa-etti--1083271532.html

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kılıç, silah, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, polis, yaralı, ağır yaralı, londra