https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/londrada-hangi-cagdayiz-dedirten-olay-bir-adam-kilicla-insanlara-saldirdi-5-kisi-yarali--1083316247.html
Londra'da hangi çağdayız dedirten olay: Bir adam kılıçla insanlara saldırdı, 5 kişi yaralı
Londra'da hangi çağdayız dedirten olay: Bir adam kılıçla insanlara saldırdı, 5 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Londra'da sabah saatlerinde elinde kılıç taşıyan adam bir eve ve çevresindekilere saldırarak 5 kişiyi yaraladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T13:47+0300
2024-04-30T13:47+0300
2024-04-30T13:50+0300
dünya
kılıç
silah
saldırı
bıçaklı saldırı
saldırı girişimi
polis
yaralı
ağır yaralı
londra
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Londra'da son yıllarda artan bıçaklanma olayı bir üst seviyeye taşındı. İngiltere'nin başkentinde yerel saat 06.54'te kentin doğusundan Heinualt'ta elinde kılıçla bir kişi eve geldi. Eve ve çevresindeki kişilere kılıçla saldıran kişi, 3'ü sivil olmak üzere 2 polisi de yaraladı. 36 yaşındaki saldırgan, sonrasında gözaltına alındı. 'Olay bir terör saldırısı değil' Son yıllarda sık sık yaşanan bıçaklı saldırılar sonrası olay, başkentte korku yarattı. Polis yaptığı açıklamada kişinin gözaltında olduğunu ve tehditin sona erdiğini belirtirken olayda başka şüphelilerin bulunmadığını da açıklandı. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise olayın bir terör saldırısı olmadığını vurgularken, her ihtimale karşın bölgede devriye sayısının arttırılacağını açıkladı.
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kılıç, silah, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, polis, yaralı, ağır yaralı, londra
kılıç, silah, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, polis, yaralı, ağır yaralı, londra
Londra'da hangi çağdayız dedirten olay: Bir adam kılıçla insanlara saldırdı, 5 kişi yaralı
13:47 30.04.2024 (güncellendi: 13:50 30.04.2024)
Londra'da sabah saatlerinde elinde kılıç taşıyan adam bir eve ve çevresindekilere saldırarak 5 kişiyi yaraladı.
Londra'da son yıllarda artan bıçaklanma olayı bir üst seviyeye taşındı. İngiltere'nin başkentinde yerel saat 06.54'te kentin doğusundan Heinualt'ta elinde kılıçla bir kişi eve geldi.
Eve ve çevresindeki kişilere kılıçla saldıran kişi, 3'ü sivil olmak üzere 2 polisi de yaraladı. 36 yaşındaki saldırgan, sonrasında gözaltına alındı.
'Olay bir terör saldırısı değil'
Son yıllarda sık sık yaşanan bıçaklı saldırılar sonrası olay, başkentte korku yarattı. Polis yaptığı açıklamada kişinin gözaltında olduğunu ve tehditin sona erdiğini belirtirken olayda başka şüphelilerin bulunmadığını da açıklandı.
Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise olayın bir terör saldırısı olmadığını vurgularken, her ihtimale karşın bölgede devriye sayısının arttırılacağını açıkladı.