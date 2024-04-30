https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ingiliz-milletvekili-baldwinden-itiraf-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-ise-yaramiyor-1083291576.html

İngiliz milletvekili Baldwin’den itiraf: Rusya’ya yönelik yaptırımlar işe yaramıyor

İngiliz milletvekili Baldwin’den itiraf: Rusya’ya yönelik yaptırımlar işe yaramıyor

Sputnik Türkiye

İngiltere parlamentosunun üyelerinden Harriett Baldwin, Rusya’ya yönelik yaptırımların işe yaramadığını itiraf etti. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T00:06+0300

2024-04-30T00:06+0300

2024-04-30T00:06+0300

dünya

ingiltere

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yaptırım

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tavan fiyat

vladimir putin

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Birleşik Krallık Avam Kamarası Hazine Komitesi Başkanı Harriett Baldwin, Financial Times gazetesine demecinde Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini beklenen düzeyde etkilemediğini belirtti.Baldwin, “Yaptırımların Rusya ekonomisi için gerçek sorunlara yol açmak üzere belirlenen amaca uygun şekilde işlemediği konusunda fikir birliği mevcut. IMF (Uluslararası Para Fonu), Rusya’nın bu yıl en güçlü ekonomilerden biri olacağını öngörüyor” açıklamasında bulundu.Hazine Komitesi Başkanı Baldwin ayrıca yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece onları aşma yollarının da çoğaldığını ifade etti.Baldwin, ABD’nin Rusya’ya karşı aldığı temel önlemlerden biri olan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin ‘pek te etkili bir şekilde işe yaramadığını’ da kabul etti.Rusya uyarmıştıRusya daha önce birçok kez Batı’nın kendisinden hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını, yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa düşeceğini açıklamıştı. Rus yakıtını almayı reddedenlerin aracılar üzerinden Rus petrol ve gazını daha yüksek fiyattan aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurgulayan Moskova, Rusya’nın Batı’nın uyguladığı yaptırımlarla baş edeceğini vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın ‘uzun vadeli’ bir stratejisi olduğunun altını çizmiş, öte yandan tek taraflı yaptırımların aynı zamanda tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini vurgulamıştı.Rus lider, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğuna değinirken, ülkesinin Batı'nın kendisi için yarattığı tüm sorunları çözeceğini dile getirmişti.Moskova, Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydederken, Batılı ülkelerde de Rusya’ya uygulanan kısıtlamaların etkisiz olduğu yönündeki görüşler defalarca dile getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240301/ingiltere-parlamentosu-rusya-karsiti-yaptirimlarin-etkinligine-iliskin-arastirma-baslatti-1081283745.html

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