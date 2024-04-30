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Arda Güler'e Premier Lig ekibinden Türk futbolunda görülmemiş teklif: Gerçekleşirse rekor kıracak
Arda Güler'e Premier Lig ekibinden Türk futbolunda görülmemiş teklif: Gerçekleşirse rekor kıracak
Sputnik Türkiye
Arda Güler için Real Madrid'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Güler'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United Türk futbolunda rekor olabilecek bir teklif geldi. İspanya'da yayın yapan Defensa Central gazetesinin haberine göre genç yıldız Arda Güler için Newcastle United, Real Madrid'e şimdiden 50 milyon euro civarı bir bonservis vermeye hazır. Güler ayrılacak mı? Bahsi geçen haberde İngiliz ekibinin genç yıldızı takıma katmak istediği ve gelecek planlamasını Arda üzerinden yapacağı belirtilirken, Madrid'in bu teklife henüz ne yanıt vereceğinin belli olmadığı da yazıldı. Önceki hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istemiyor. Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.Rekor kırabilir Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol kaydeden Arda Güler, transferin gerçekleşmesi durumunda Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın rekorunu kırarak tarihte en fazla bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/meteoroloji-uyardi-14-il-icin-sari-kodlu-saganak-yagis-uyarisi-1083294946.html
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arda güler, carlo ancelotti, madrid, premier lig, ingiltere premier ligi, transfer, dedikodu, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye boks federasyonu
arda güler, carlo ancelotti, madrid, premier lig, ingiltere premier ligi, transfer, dedikodu, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye boks federasyonu

Arda Güler'e Premier Lig ekibinden Türk futbolunda görülmemiş teklif: Gerçekleşirse rekor kıracak

07:59 30.04.2024
© İHA / Javier EtxezarretaArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© İHA / Javier Etxezarreta
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Arda Güler için Real Madrid'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Güler'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United Türk futbolunda rekor olabilecek bir teklif geldi.
İspanya'da yayın yapan Defensa Central gazetesinin haberine göre genç yıldız Arda Güler için Newcastle United, Real Madrid'e şimdiden 50 milyon euro civarı bir bonservis vermeye hazır.

Güler ayrılacak mı?

Bahsi geçen haberde İngiliz ekibinin genç yıldızı takıma katmak istediği ve gelecek planlamasını Arda üzerinden yapacağı belirtilirken, Madrid'in bu teklife henüz ne yanıt vereceğinin belli olmadığı da yazıldı.
Önceki hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istemiyor. Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.

Rekor kırabilir

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol kaydeden Arda Güler, transferin gerçekleşmesi durumunda Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın rekorunu kırarak tarihte en fazla bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.
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