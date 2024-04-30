https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/arda-gulere-premier-lig-ekibinden-turk-futbolunda-gorulmemis-teklif-gerceklesirse-rekor-kiracak-1083296126.html

Arda Güler'e Premier Lig ekibinden Türk futbolunda görülmemiş teklif: Gerçekleşirse rekor kıracak

Arda Güler'e Premier Lig ekibinden Türk futbolunda görülmemiş teklif: Gerçekleşirse rekor kıracak

Sputnik Türkiye

Arda Güler için Real Madrid'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T07:59+0300

2024-04-30T07:59+0300

2024-04-30T07:59+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

madrid

premier lig

ingiltere premier ligi

transfer

dedikodu

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Güler'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United Türk futbolunda rekor olabilecek bir teklif geldi. İspanya'da yayın yapan Defensa Central gazetesinin haberine göre genç yıldız Arda Güler için Newcastle United, Real Madrid'e şimdiden 50 milyon euro civarı bir bonservis vermeye hazır. Güler ayrılacak mı? Bahsi geçen haberde İngiliz ekibinin genç yıldızı takıma katmak istediği ve gelecek planlamasını Arda üzerinden yapacağı belirtilirken, Madrid'in bu teklife henüz ne yanıt vereceğinin belli olmadığı da yazıldı. Önceki hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istemiyor. Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.Rekor kırabilir Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol kaydeden Arda Güler, transferin gerçekleşmesi durumunda Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın rekorunu kırarak tarihte en fazla bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.

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