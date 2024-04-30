https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kuduste-bir-turk-vatandasi-israilli-polisi-bicakladi-1083317053.html

Kudüs'te bir Türk vatandaşı İsrailli polisi bıçakladı

Kudüs'te bir Türk vatandaşı İsrailli polisi bıçakladı

Sputnik Türkiye

İsrail medyasından edinilen bilgilere göre Türkiye'den İsrail'e giden bir Türk vatandaşının Küdus'te sınır güvenliğini gerçekleştiren polislere bıçaklı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:59+0300

2024-04-30T13:59+0300

2024-04-30T14:45+0300

israil- filistin çatışması

türk

polis

bıçaklı saldırı

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Kudüs'teki Herod Kapısı'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 30 yaşlarında bir polis memuru orta derecede yaralanırken Sınır Polisi, Türkiye'den gelen bir turist olduğu tespit edilen Türk vatandaşını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.Sınır Polisi'nden yapılan açıklamada, “Kısa bir süre önce, elinde bıçakla gelen bir adam, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Herod Kapısı'nda görev yapan Sınır Polisi memurlarunu bıçakladı. Sınır Polisi ekibi olaya hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.İsrail medyası tarafından yayımlanan görüntülerde, "Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın polis karakolunun yakınında polis memuruna pusu kurduğu görülüyor" ifadesine yer verildi.Olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken bölgeye tüm girişlerin kapatıldığı açıklandı.Saldırıyı düzenleyen kişinin Türkiye’den turist olarak gittiği ifade edilen 34 yaşındaki Hasan Saklanan isminde bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.İsrail medyası Saklanan'ın saldırı sonrası polis tarafından olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/londrada-hangi-cagdayiz-dedirten-olay-bir-adam-kilicla-insanlara-saldirdi-5-kisi-yarali--1083316247.html

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türk, polis, bıçaklı saldırı