Kudüs'te bir Türk vatandaşı İsrailli polisi bıçakladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Sıvacıya mühendisten daha fazla maaş verirseniz ülkede mühendis kalmaz'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamunun araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TVHB Başkanı Arslan: Veteriner hekimleri etkileyen bu olumsuz koşullar, ülke ekonomisini etkiliyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Zelenskiy ile ABD'nin 10 yıllık 'savaş anlaşmasına' Musk'tan sert tepki
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Mavi ve gri yakalıların maaşları, beyaz yakalıları yakalayacak ve belki de geçecek'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
19:15
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
19:25
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
19:46
8 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:27
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kuduste-bir-turk-vatandasi-israilli-polisi-bicakladi-1083317053.html
Kudüs'te bir Türk vatandaşı İsrailli polisi bıçakladı
Kudüs'te bir Türk vatandaşı İsrailli polisi bıçakladı
Sputnik Türkiye
İsrail medyasından edinilen bilgilere göre Türkiye'den İsrail'e giden bir Türk vatandaşının Küdus'te sınır güvenliğini gerçekleştiren polislere bıçaklı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T13:59+0300
2024-04-30T14:45+0300
israil- filistin çatışması
türk
polis
bıçaklı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083320315_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9fcc10460a07de320ee1886975885cba.jpg
Kudüs'teki Herod Kapısı'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 30 yaşlarında bir polis memuru orta derecede yaralanırken Sınır Polisi, Türkiye'den gelen bir turist olduğu tespit edilen Türk vatandaşını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.Sınır Polisi'nden yapılan açıklamada, “Kısa bir süre önce, elinde bıçakla gelen bir adam, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Herod Kapısı'nda görev yapan Sınır Polisi memurlarunu bıçakladı. Sınır Polisi ekibi olaya hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.İsrail medyası tarafından yayımlanan görüntülerde, "Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın polis karakolunun yakınında polis memuruna pusu kurduğu görülüyor" ifadesine yer verildi.Olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken bölgeye tüm girişlerin kapatıldığı açıklandı.Saldırıyı düzenleyen kişinin Türkiye’den turist olarak gittiği ifade edilen 34 yaşındaki Hasan Saklanan isminde bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.İsrail medyası Saklanan'ın saldırı sonrası polis tarafından olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/londrada-hangi-cagdayiz-dedirten-olay-bir-adam-kilicla-insanlara-saldirdi-5-kisi-yarali--1083316247.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083320315_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7eb8f28cb95299cc03a9c09b25d9bc2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk, polis, bıçaklı saldırı
türk, polis, bıçaklı saldırı

Kudüs'te bir Türk vatandaşı İsrailli polisi bıçakladı

13:59 30.04.2024 (güncellendi: 14:45 30.04.2024)
© AA / Mostafa Alkharouf İsrail polisi bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü
 İsrail polisi bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
İsrail medyasından edinilen bilgilere göre Türkiye'den İsrail'e giden bir Türk vatandaşının Küdus'te sınır güvenliğini gerçekleştiren polislere bıçaklı saldırıda bulunduğu belirtildi.
Kudüs'teki Herod Kapısı'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 30 yaşlarında bir polis memuru orta derecede yaralanırken Sınır Polisi, Türkiye'den gelen bir turist olduğu tespit edilen Türk vatandaşını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Sınır Polisi'nden yapılan açıklamada, “Kısa bir süre önce, elinde bıçakla gelen bir adam, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Herod Kapısı'nda görev yapan Sınır Polisi memurlarunu bıçakladı. Sınır Polisi ekibi olaya hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
İsrail medyası tarafından yayımlanan görüntülerde, "Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın polis karakolunun yakınında polis memuruna pusu kurduğu görülüyor" ifadesine yer verildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken bölgeye tüm girişlerin kapatıldığı açıklandı.
Saldırıyı düzenleyen kişinin Türkiye’den turist olarak gittiği ifade edilen 34 yaşındaki Hasan Saklanan isminde bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.
İsrail medyası Saklanan'ın saldırı sonrası polis tarafından olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiğini aktardı.
İngiltere'de kılıçlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
DÜNYA
Londra'da hangi çağdayız dedirten olay: Bir adam kılıçla insanlara saldırdı, 5 kişi yaralı
13:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала