https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ailesine-canavar-gordugunu-soylemisti-odasindan-60-binden-fazla-ari-cikti-1083305652.html

Ailesine canavar gördüğünü söylemişti: Odasından 60 binden fazla arı çıktı

Ailesine canavar gördüğünü söylemişti: Odasından 60 binden fazla arı çıktı

Sputnik Türkiye

ABD’nin North Carolina eyaletinde küçük bir kızın 'odamda canavar görüyorum' şikayetleri üzerine yapılan incelemede odanın duvarından 60 binin üzerinden arı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T11:20+0300

2024-04-30T11:20+0300

2024-04-30T11:30+0300

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canavar

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petek

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North Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde bir çiftlik evinde yaşayan 3 yaşındaki Saylor Class, ailesine odasında canavar gördüğüne dair şikayette bulunmuş fakat ailesi bu durumun çocuklarının hayal gücü ile alakalı olduğunu düşünmüşlerdi.Ancak ilerleyen günlerde Saylor dolabında bir şey olduğu konusunda daha da ısrarcı olması ile birlikte annesi,100 yıllık evlerinin tavan arasında ve bacanın dışında kümeler halinde arıların dolaştığını fark etti. Bu durumda hareketle de kızlarının bu sesi duyabiliyor olacağının düşündüler.Bunun üzerine anne Massis Class bir ilaçlama şirketini arayarak kanatlı böceklerin ABD'de korunan bir tür olan bal arıları olduğunu öğrendi. Eşiyle birlikte bir arıcıyla temasa geçen Massis, böceklerin kızının yatak odasının hemen üzerindeki tavan döşemesinde bir yuva yaptığını fark etti. Arıcı, üç yaşındaki çocuğun yatak odasındaki duvarları taramak için bir termal kamera getirerek bu yuvanın inşa edilmesi için arıların sekiz ay harcadıklarını tespit etti.Yerel medyaya konuşan anne Massis, kızının şikayetlerini çok ciddiye almadıklarını belirterek "Hatta kızıma bir şişe su verdim ve canavarı gördüğünde ona bu suyu sıkmasını söyledim" açıklamasında bulundu.Arıların duvarın bu kadar derinine indiğine daha önce şahit olmadığını dile getiren arıcı, arıların dışarı çıkması için tavan arası havalandırmasının yanından bir delik açarak 55-65 bin kadar arıyı ve 45 kilogramlık bal peteğini tavan arasından çıkardı.Massis, arıların evden çıkışına ilişkin görüntünün, korku filmlerini andırdığını belirtti.Evden çıkarılan arılar, vakum makinesi yardımıyla kovana toplandı.Arıların evin elektrik kablolarına da zarar verdiği saptandı..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/alkollu-arac-kullanmaktan-ceza-yemisti-midesinin-kendi-kendine-alkol-urettigi-ortaya-cikti-1083061000.html

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abd, kuzey karolina, canavar, arı, bal, petek