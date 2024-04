Gutsul: Rusya, Gagavuzya ve Moldova'nın barış içinde yaşaması için gereken her şeyi yapıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/gutsul-rusya-gagavuzya-ve-moldovanin-baris-icinde-yasamasi-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1082652833.html

10.04.2024

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Rusya'nın Gagavuzya ve Moldova'nın refah ve barış içinde yaşaması için gereken her türlü desteği sağladığını söyledi.Rusya ziyareti dönüşünde havaalanında açıklama yapan Gutsul, "Heyecan, sevinç ve mutluluk duygularıyla doluyum, çünkü Rusya Federasyonu'ndan güzel haberlerle dönüyoruz. İlk projenin ilk adım atıldı; Gagavuzya sakinleri, halihazırda aldıkları emekli maaşının miktarına bakılmaksızın ek ödenek alabilecek, ayrıca kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına da zam yapılacak. Bu, Gagavuzya ve Moldova Cumhuriyeti'nin refah ve barış içinde yaşaması için her zaman yanımızda olan, destekleyen ve elinden gelen her şeyi yapan ortağımız, dostumuz Rusya Federasyonu sayesinde” ifadelerini kullandı.Gutsul, Rusya ziyareti çerçevesinde Rus Promsvyazbank (PSB) Başkanı Pyotr Fradkov ile görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, finans ve kredi alanında uzun vadeli ortaklıklar kurmayı ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzaladı.

