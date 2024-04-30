https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kibariye-esi-ali-kucukbalcikin-ihaneti-hakkinda-konustu-her-erkek-yapar-annem-banaboyleogretti-1083326708.html

Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti hakkında konuştu: Her erkek yapar, annem bana böyle öğretti

Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti hakkında konuştu: Her erkek yapar, annem bana böyle öğretti

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Kibariye, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Şarkıcı, eşinin adının sürekli olarak ihanet ve... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T17:02+0300

2024-04-30T17:02+0300

2024-04-30T17:02+0300

kibariye

gazeteci

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ihanet

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Kıbrıs'ta bir konser veren ünlü şarkıcı Kibariye, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ancak sohbetin gündemi, şarkıcının eşi Ali Küçükbalçık'ın adının son dönemde sürekli olarak ihanet ve dolandırıcılık iddialarıyla anılması oldu.Gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlayan Kibariye, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şarkıcı, eşinin adının sürekli olarak ihanet ve dolandırıcılıkla anılmasıyla ilgili olarak, "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam, bana annem böyle öğretti. Ben kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/cem-yilmazdan-hasan-can-kaya-icin-bir-gondermedaha-1083299585.html

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kibariye, gazeteci, magazin, soru, aldatma, aldatmak, ihanet