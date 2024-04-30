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Kamuda tasarrufun detayları ortaya çıktı: 3 ayaklı olacak
Kamuda tasarrufun detayları ortaya çıktı: 3 ayaklı olacak
Sputnik Türkiye
Kamuda tasarruf önlemlerini içeren üç ayaklı bir eylem planı hazırlandı. Hazırlanan eylem planı; acil olmayan kamu yatırımlarının ertelenmesini, belli görevler... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T23:52+0300
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Kamudaki tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için hükümetin yaptığı hazırlıkların ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve yeni ekonomik programla birlikte kemer sıkan vatandaşın, “nimet/külfet” dengesi açısından kaygılarını ve rahatsızlıklarını giderecek kamuda tasarruf tedbirleri hayata geçiriliyor. Kamunun da kemer sıkmasını sağlayacak önlemler üç başlık altında toplanıyor.Kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacakÇok titiz bir çalışma ile kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacak. Tarım, sulama, baraj, istihdam gibi ülke ekonomisini etkileyecek, üretimi artıracak ve vatandaşın refahına, karnının doymasına katkı sağlayacak projelere ve harcamalara öncelik verilecek. Köprü, otoyol, viyadük ya da ertelenmesinde sakınca bulunmayan projeler ertelenecek veya iptal edilecek. Sosyal projelere ağırlık verilecek. Acil ihtiyaçlar belirlenip, bunu karşılayacak projeler öne alınacak. Şu anda aciliyet arz etmeyen enerji projeleri bile ertelenecek. Doğrudan temin işlerle ilgili de kontrol ve sınırlama mekanizması kurulacak. Makam aracı kullanımı ve araç tahsislerine sınırlama getirilecekKamuda, güvenlik ihtiyacı ve görevin gerektirdiği makam ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olmak üzere yasal olarak belirlenmiş tahsisler dışında makam aracı kullanımı ve araç tahsislerine sınırlama getirilecek. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla sıkı bir denetim getirilecek. Yeni alımlarda yerli araç ve offset uygulamalarına ağırlık verilecek. Makama tahsisli araçlar dışında kullanılan hizmet araçları için belirli sayıda araçtan oluşan bir havuz kurulacak. UBER benzeri bir sistem kurulması planlanıyor. Bu sistemle araçların yakıt gideri ve mevzuat dışı kullanımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bütün ekstra ödemeler kaldırılacakToplum vicdanını yaralayan ve büyük tepki çeken ballı/kıyak kamu maaşlarına son verilecek. Görevin gerektirdiği Yönetim Kurulu ödenekleri, huzur hakkı, yasal maaş ve harcırahlar dışındaki bütün ekstra ödemeler kaldırılacak. Burada adalet ve dengenin sağlanması çok önemli. Milyona yaklaşan aylık ücretler vatandaşın haklı tepkisini çekiyor. Kamu İktisadi Teşekkülleri ile kamu iştiraklerinde görevin niteliğine uygun ücretlerin ödenmesi sağlanacak. Birçok kamu iştirak şirketindeki ücretler, özel sektörü katlamış durumda.Haberleşme giderlerine de kısıtlama getirilmesi planlanıyorCumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacak bu düzenlemeler için gerekirse yasa çıkarılacak.Aynı zamanda; kamu hizmet binaları inşaatları da aciliyet arz etmeyen harcamalar kapsamında erteleniyor. Yeni bina inşaatı yapılmayacak ve yüksek kirası olanlar da tasfiye edilecek. Yurt dışı konferans, görevlendirme, yurt içi seminer ve toplantılar da acil olanlar dışında yapılmayacak. Harcırahlar dışında, haberleşme giderlerine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor.Fahiş fiyattan satış yapanlara uygulanan cezaların alt ve üst limiti artırılıyorEnflasyonla mücadele konusunda bir diğer önemli başlık olan fahiş fiyatla mücadele ile ilgili kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuluyor. Fahiş fiyattan satış yapanlara uygulanan cezaların alt ve üst limiti artırılıyor. Bu cezalarla caydırıcılığın artırılması ve fiyat istikrarının sağlanması öngörülüyor. Yasal düzenleme yeterli olmayacağı için aynı zamanda sıkı denetim mekanizmalarının kurulması öngörülüyor.
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kamu, tasarruf, tasarruf paketi, kamuda tasarruf, enflasyon, haberleşme, araç
kamu, tasarruf, tasarruf paketi, kamuda tasarruf, enflasyon, haberleşme, araç

Kamuda tasarrufun detayları ortaya çıktı: 3 ayaklı olacak

23:52 30.04.2024 (güncellendi: 00:21 01.05.2024)
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Kamuda tasarruf önlemlerini içeren üç ayaklı bir eylem planı hazırlandı. Hazırlanan eylem planı; acil olmayan kamu yatırımlarının ertelenmesini, belli görevler dışında makam araçlarının sınırlanmasını, görevin gerekleri dışında alınan ödenek, huzur hakkı ve maaşların kaldırılmasını içeriyor.
Kamudaki tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için hükümetin yaptığı hazırlıkların ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve yeni ekonomik programla birlikte kemer sıkan vatandaşın, “nimet/külfet” dengesi açısından kaygılarını ve rahatsızlıklarını giderecek kamuda tasarruf tedbirleri hayata geçiriliyor. Kamunun da kemer sıkmasını sağlayacak önlemler üç başlık altında toplanıyor.

Kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacak

Çok titiz bir çalışma ile kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacak. Tarım, sulama, baraj, istihdam gibi ülke ekonomisini etkileyecek, üretimi artıracak ve vatandaşın refahına, karnının doymasına katkı sağlayacak projelere ve harcamalara öncelik verilecek. Köprü, otoyol, viyadük ya da ertelenmesinde sakınca bulunmayan projeler ertelenecek veya iptal edilecek. Sosyal projelere ağırlık verilecek. Acil ihtiyaçlar belirlenip, bunu karşılayacak projeler öne alınacak. Şu anda aciliyet arz etmeyen enerji projeleri bile ertelenecek. Doğrudan temin işlerle ilgili de kontrol ve sınırlama mekanizması kurulacak.

Makam aracı kullanımı ve araç tahsislerine sınırlama getirilecek

Kamuda, güvenlik ihtiyacı ve görevin gerektirdiği makam ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olmak üzere yasal olarak belirlenmiş tahsisler dışında makam aracı kullanımı ve araç tahsislerine sınırlama getirilecek. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla sıkı bir denetim getirilecek. Yeni alımlarda yerli araç ve offset uygulamalarına ağırlık verilecek. Makama tahsisli araçlar dışında kullanılan hizmet araçları için belirli sayıda araçtan oluşan bir havuz kurulacak. UBER benzeri bir sistem kurulması planlanıyor. Bu sistemle araçların yakıt gideri ve mevzuat dışı kullanımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bütün ekstra ödemeler kaldırılacak

Toplum vicdanını yaralayan ve büyük tepki çeken ballı/kıyak kamu maaşlarına son verilecek. Görevin gerektirdiği Yönetim Kurulu ödenekleri, huzur hakkı, yasal maaş ve harcırahlar dışındaki bütün ekstra ödemeler kaldırılacak. Burada adalet ve dengenin sağlanması çok önemli. Milyona yaklaşan aylık ücretler vatandaşın haklı tepkisini çekiyor. Kamu İktisadi Teşekkülleri ile kamu iştiraklerinde görevin niteliğine uygun ücretlerin ödenmesi sağlanacak. Birçok kamu iştirak şirketindeki ücretler, özel sektörü katlamış durumda.

Haberleşme giderlerine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacak bu düzenlemeler için gerekirse yasa çıkarılacak.
Aynı zamanda; kamu hizmet binaları inşaatları da aciliyet arz etmeyen harcamalar kapsamında erteleniyor. Yeni bina inşaatı yapılmayacak ve yüksek kirası olanlar da tasfiye edilecek. Yurt dışı konferans, görevlendirme, yurt içi seminer ve toplantılar da acil olanlar dışında yapılmayacak. Harcırahlar dışında, haberleşme giderlerine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

Fahiş fiyattan satış yapanlara uygulanan cezaların alt ve üst limiti artırılıyor

Enflasyonla mücadele konusunda bir diğer önemli başlık olan fahiş fiyatla mücadele ile ilgili kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuluyor. Fahiş fiyattan satış yapanlara uygulanan cezaların alt ve üst limiti artırılıyor. Bu cezalarla caydırıcılığın artırılması ve fiyat istikrarının sağlanması öngörülüyor. Yasal düzenleme yeterli olmayacağı için aynı zamanda sıkı denetim mekanizmalarının kurulması öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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Bakan Şimşek düğmeye bastı: '500 makam aracı satışa çıkarıldı'
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