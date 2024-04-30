https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/israilin-refah-operasyonuna-hazirlandigi-gazzede-can-kaybi-34-bin-535e-yukseldi-1083309552.html

İsrail'in Refah operasyonuna hazırlandığı Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi

İsrail'in Refah operasyonuna hazırlandığı Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 535'e çıktı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T12:10+0300

2024-04-30T12:10+0300

2024-04-30T12:10+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

refah sınır kapısı

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083309395_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_3451957ae75e0250cb783140a641f2b2.jpg

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 207 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralı sayısının da 77 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 142'ye yükseldi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abd-disisleri-blinken-gazze-savasi-1948ten-bu-yana-yasanan-en-kotu-kriz-1083275420.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah sınır kapısı, benyamin netanyahu