https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/israilin-refah-operasyonuna-hazirlandigi-gazzede-can-kaybi-34-bin-535e-yukseldi-1083309552.html
İsrail'in Refah operasyonuna hazırlandığı Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi
İsrail'in Refah operasyonuna hazırlandığı Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 535'e çıktı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T12:10+0300
2024-04-30T12:10+0300
2024-04-30T12:10+0300
israil- filistin çatışması
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ortadoğu
refah sınır kapısı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 207 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralı sayısının da 77 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 142'ye yükseldi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abd-disisleri-blinken-gazze-savasi-1948ten-bu-yana-yasanan-en-kotu-kriz-1083275420.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah sınır kapısı, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah sınır kapısı, benyamin netanyahu
İsrail'in Refah operasyonuna hazırlandığı Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 535'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 207 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralı sayısının da 77 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 142'ye yükseldi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.