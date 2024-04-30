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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/israilin-refah-operasyonuna-hazirlandigi-gazzede-can-kaybi-34-bin-535e-yukseldi-1083309552.html
İsrail'in Refah operasyonuna hazırlandığı Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi
İsrail'in Refah operasyonuna hazırlandığı Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 535'e çıktı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T12:10+0300
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israil- filistin çatışması
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 207 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralı sayısının da 77 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 142'ye yükseldi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abd-disisleri-blinken-gazze-savasi-1948ten-bu-yana-yasanan-en-kotu-kriz-1083275420.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah sınır kapısı, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah sınır kapısı, benyamin netanyahu

İsrail'in Refah operasyonuna hazırlandığı Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi

12:10 30.04.2024
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı
Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 535'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 207 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralı sayısının da 77 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 142'ye yükseldi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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