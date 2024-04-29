https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abd-disisleri-blinken-gazze-savasi-1948ten-bu-yana-yasanan-en-kotu-kriz-1083275420.html

ABD Dışişleri Blinken: Gazze 'savaşı' 1948'ten bu yana yaşanan en kötü kriz

ABD Dışişleri Blinken: Gazze 'savaşı' 1948'ten bu yana yaşanan en kötü kriz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Riyad'daki Dünya Ekonomik Forum'daki Gazze'deki durumu '1948'den bu yana yaşanan en kötü kriz' olarak nitelendirdi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T15:54+0300

2024-04-29T15:54+0300

2024-04-29T15:54+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

hamas

hamas

antony blinken

gazze

dünya ekonomik forumu

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Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yakında gerçekleşmesi beklenen Refah Operasyonu hakkında konuştu. Saldırıya ABD'nin 'karşı olduğunu' söyleyen Blinken, "Henüz sivillerin etkin bir şekilde korunabileceğine dair bize güven veren bir plan görmedik. Filistinliler için gerçek bir siyasi ufuk olmadan Gazze için tutarlı bir plan, imkansız olmasa da zor olacak" ifadelerini kullandı. Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sona erdirmeye ve çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.'İran'a verilebilecek en büyük tepki, İsrail'in komşu ülkelerle ilişkisini normalleştirmesi'Bölgenin önünde iki yol olduğunu aktaran Blinken, "Birincisi bütünleşmenin sağlandığı, İsrail ile komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleştiği ve Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olduğu bir yol ya da sonu gelmeyen şiddet ve yıkımla gölgelenen ikinci bir yol" şeklinde konuştu. Blinken ayrıca, İran'a ve Hamas'a verilebilecek en büyük tepkinin İsrail'in bölge ülkeleriyle normal ilişkiler kurması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesi olacağını ifade etti.'Hamas'ın önünde İsrail'in olağanüstü cömert bir teklifi var' İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine değinen Blinken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısını durdurması yönündeki bir teklifi kabul edeceğini umduğunu söyledi. Blinken, "Hamas'ın önünde İsrail'in olağanüstü cömert davrandığı bir teklif var. Hızlı karar vermek zorundalar ve doğru kararı verecekleri konusunda umutluyum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/stoltenbergden-surpriz-kiev-ziyareti-1083274914.html

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