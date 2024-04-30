https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ibbye-ait-parkta-bir-kiz-cocugun-hayatini-kaybetmesiyle-ilgili-imamoglundan-aciklama-1083326336.html
İBB'ye ait parkta bir kız çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili İmamoğlu'ndan açıklama
İBB'ye ait parkta bir kız çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili İmamoğlu'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen kız çocuğunun... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T16:47+0300
2024-04-30T16:47+0300
2024-04-30T16:47+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
park
küçükçekmece
çocuk
kız çocuğu
ibb
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Küçükçekmece'de İBB ekiplerinin çalışması sonrası su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan bir açıklama yaptı."Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor" ifadelerine yer veren İmamoğlu açıklamasında gelen eleştirilere yönelik şunları belirtti:27 Nisan Cumartesi günü Küçükçekmece'deki İBB ekiplerince sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kazi-calismasinda-olusan-su-birikintisine-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti-ibb-sorusturma-baslatti-1083223353.html
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ekrem imamoğlu, park, küçükçekmece, çocuk, kız çocuğu, ibb
İBB'ye ait parkta bir kız çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili İmamoğlu'ndan açıklama
Küçükçekmece'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen kız çocuğunun ölümüyle ilgili İBB Başkanı İmamoğlu "Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor" dedi. İmamoğlu siyasilerden gelen yorumlara da yanıt verdi.
Küçükçekmece'de İBB ekiplerinin çalışması sonrası su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor" ifadelerine yer veren İmamoğlu açıklamasında gelen eleştirilere yönelik şunları belirtti:
" Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz. Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır. Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."
27 Nisan Cumartesi günü Küçükçekmece'deki İBB ekiplerince sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.