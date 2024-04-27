https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kazi-calismasinda-olusan-su-birikintisine-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti-ibb-sorusturma-baslatti-1083223353.html

Kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti: İBB soruşturma başlattı

Kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti: İBB soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen kız çocuğu hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili kendi bünyesinde... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T20:00+0300

2024-04-27T20:00+0300

2024-04-27T20:00+0300

türkiye

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su

çukur

ibb

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekiplerince Küçükçekmece'de yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlattı.Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve Eda Nur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Gezer'in, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.İBB açıklama yaptıOlaya ilişkin açıklama yapan İBB, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurdu.Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki parkta yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, dün saat 11.30 sıralarında iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldığı kaydedildi.Aynı gün saat 16.05'te bir ailenin parkta çalışma yürütülen alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturmasının sürdüğü, çocuğun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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