https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/hukumet-schengen-vizesinin-verilmesini-engelliyor-iddiasina-yanit-1083337296.html

'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasına yanıt

'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanlayarak Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T22:58+0300

2024-04-30T22:58+0300

2024-04-30T22:58+0300

schengen

türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

schengen

fetö

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasını yalanladı.Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, 'başvuruların kapatıldığı' veya 'engellendiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/schengen-vizesinde-randevu-krizi-bekleme-suresi-birkac-ayi-bulabiliyor-1083298829.html

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