https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/hukumet-schengen-vizesinin-verilmesini-engelliyor-iddiasina-yanit-1083337296.html
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasına yanıt
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanlayarak Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T22:58+0300
2024-04-30T22:58+0300
2024-04-30T22:58+0300
schengen
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
schengen
fetö
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasını yalanladı.Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, 'başvuruların kapatıldığı' veya 'engellendiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/schengen-vizesinde-randevu-krizi-bekleme-suresi-birkac-ayi-bulabiliyor-1083298829.html
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schengen, dezenformasyonla mücadele merkezi, schengen, fetö
schengen, dezenformasyonla mücadele merkezi, schengen, fetö
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanlayarak Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasını yalanladı.
Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, 'başvuruların kapatıldığı' veya 'engellendiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.