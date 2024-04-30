https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/haritasi-aciklandi-turkiyede-kredi-kartiyla-en-cok-doner-ve-kofte-yeniyor--1083306376.html
Haritası açıklandı: Türkiye'de kredi kartıyla en çok döner ve köfte yeniyor
Haritası açıklandı: Türkiye'de kredi kartıyla en çok döner ve köfte yeniyor
Sputnik Türkiye
Yeme-içme sektöründe en fazla kredi kartı harcamasının döner ve köfte restoranlarında yapıldığı ortaya çıktı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:36+0300
2024-04-30T11:36+0300
2024-04-30T11:42+0300
türkiye
türkiye
kebap
pide
döner
köfte
garanti
garanti bankası
garanti bbva
bolu
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Türkiye'de kredi kartı kullanılarak yenen en popüler yemek türler döner ve köfte oldu. Türkiye’nin 2023’te yemek tercihlerini ortaya çıkaran Garanti BBVA araştırmasına göre, yıl boyunca kredi kartlarıyla en fazla döner ve köfte restoranlarında harcama yapılırken; sıralamayı kebap, pide, burger restoranları takip etti.Köftesiyle ünlü Tekirdağ dahi döneri seçtiTekirdağ başta olmak üzere, Çanakkale, İzmir, Antalya, Karaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop, Ankara gibi şehirlerle Türkiye’nin yedi bölgesinde Garanti BBVA kart kullanıcıları döner restoranlarına rağbet gösterdi. Tunceli de kebap, Bolu da ise pide öne çıktı Tekirdağ ve Çanakkale dışında Marmara Bölgesi köfteyi seçerek bu gruptan ayrı konumlandı. Sadece Tunceli kebap yemeği tercih ederken; Bolu, Afyonkarahisar, Zonguldak, Amasya, Uşak, Aydın ve Bayburt pideyi tercih etti. Mersin ise tantunide öne çıkarak yerel yemeğinden vazgeçmedi.İstanbul ve Antalya daha çok burger yedi Yemek çeşitleri bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olan şehirlerdeyse İstanbul, Kocaeli, Antalya burger restoranlarını seçerken, Ege ve Karadeniz illerinde pide restoranları tercih sıralamasında en üst seviyeye yerleşti. İç ve Doğu Anadolu’da döner / kebap sofralarda yerini alırken, Güneydoğu’da lahmacun diğer şehir ve bölgelere göre daha fazla tercih edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/dunyanin-en-iyi-kuzu-eti-yemekleri-siralandi-turkiyede-hangi-yemekler-listeye-girdi-1082703458.html
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bolu
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türkiye, kebap, pide, döner, köfte, garanti, garanti bankası, garanti bbva, bolu, bolu belediyesi, tunceli, yemek
türkiye, kebap, pide, döner, köfte, garanti, garanti bankası, garanti bbva, bolu, bolu belediyesi, tunceli, yemek
Haritası açıklandı: Türkiye'de kredi kartıyla en çok döner ve köfte yeniyor
11:36 30.04.2024 (güncellendi: 11:42 30.04.2024)
Yeme-içme sektöründe en fazla kredi kartı harcamasının döner ve köfte restoranlarında yapıldığı ortaya çıktı.
Türkiye'de kredi kartı kullanılarak yenen en popüler yemek türler döner ve köfte oldu.
Türkiye’nin 2023’te yemek tercihlerini ortaya çıkaran Garanti BBVA araştırmasına göre, yıl boyunca kredi kartlarıyla en fazla döner ve köfte restoranlarında harcama yapılırken; sıralamayı kebap, pide, burger restoranları takip etti.
Köftesiyle ünlü Tekirdağ dahi döneri seçti
Tekirdağ başta olmak üzere, Çanakkale, İzmir, Antalya, Karaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop, Ankara gibi şehirlerle Türkiye’nin yedi bölgesinde Garanti BBVA kart kullanıcıları döner restoranlarına rağbet gösterdi.
Tunceli de kebap, Bolu da ise pide öne çıktı
Tekirdağ ve Çanakkale dışında Marmara Bölgesi köfteyi seçerek bu gruptan ayrı konumlandı. Sadece Tunceli kebap yemeği tercih ederken; Bolu, Afyonkarahisar, Zonguldak, Amasya, Uşak, Aydın ve Bayburt pideyi tercih etti. Mersin ise tantunide öne çıkarak yerel yemeğinden vazgeçmedi.
İstanbul ve Antalya daha çok burger yedi
Yemek çeşitleri bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olan şehirlerdeyse İstanbul, Kocaeli, Antalya burger restoranlarını seçerken, Ege ve Karadeniz illerinde pide restoranları tercih sıralamasında en üst seviyeye yerleşti.
İç ve Doğu Anadolu’da döner / kebap sofralarda yerini alırken, Güneydoğu’da lahmacun diğer şehir ve bölgelere göre daha fazla tercih edildi.