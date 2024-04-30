https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/gurcistanda-polis-gostericileri-dagitmak-icin-plastik-mermi-kullandi-1083338628.html
Gürcistan’da polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı
Gürcistan’da polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı
Sputnik Türkiye
Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde polis tazyikli su, plastik... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T23:41+0300
2024-04-30T23:41+0300
2024-04-30T23:41+0300
dünya
gürcistan
tiflis
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yasa tasarısı
protesto
polis
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Tiflis'te polis özel kuvvetleri, parlamento binası önünde 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasayı protesto eden göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullanmaya başladı.Güvenlik güçlerinin plastik mermi ve biber gazının yanı sıra tazyikli su kullanarak protestocuları Rustaveli Caddesi'nin dışına çıkardıkları belirtildi.Yaralanan protestoculara olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tıbbi yardım sağladıkları kaydedildi.Yasanın ayrıntılarıTasarı yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini dış bir güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceğini belirtiliyor.Kuruluşun ilgili kriterleri karşılaması durumunda, tescil için Ulusal Kamu Sicili Ajansı'na kendisinin başvurması gerekirken söz konusu bu işlemin ücretsiz olduğu ifade ediliyor.Yine söz konusu tasarıya göre, 'yabancı gücün menfaatlerini gözeten kuruluşların' siciline kayıtlı kuruluşların, her Ocak ayında bir önceki yılın mali beyanını elektronik olarak doldurması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iktidar-partisi-avrupaya-seslendi-abnin-yapabildigini-gurcistan-neden-yapamiyor-1083063022.html
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gürcistan, tiflis, parlamento, yasa tasarısı, protesto, polis
gürcistan, tiflis, parlamento, yasa tasarısı, protesto, polis
Gürcistan’da polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı
Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde polis tazyikli su, plastik mermi ve biber gazı ile müdahele etti.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Tiflis'te polis özel kuvvetleri, parlamento binası önünde 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasayı protesto eden göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullanmaya başladı.
Güvenlik güçlerinin plastik mermi ve biber gazının yanı sıra tazyikli su kullanarak protestocuları Rustaveli Caddesi'nin dışına çıkardıkları belirtildi.
Yaralanan protestoculara olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tıbbi yardım sağladıkları kaydedildi.
Tasarı yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.
Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini dış bir güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceğini belirtiliyor.
Kuruluşun ilgili kriterleri karşılaması durumunda, tescil için Ulusal Kamu Sicili Ajansı'na kendisinin başvurması gerekirken söz konusu bu işlemin ücretsiz olduğu ifade ediliyor.
Yine söz konusu tasarıya göre, 'yabancı gücün menfaatlerini gözeten kuruluşların' siciline kayıtlı kuruluşların, her Ocak ayında bir önceki yılın mali beyanını elektronik olarak doldurması gerekiyor.