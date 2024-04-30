https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/gurcistanda-polis-gostericileri-dagitmak-icin-plastik-mermi-kullandi-1083338628.html

Gürcistan’da polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı

Gürcistan’da polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı

Sputnik Türkiye

Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde polis tazyikli su, plastik... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T23:41+0300

2024-04-30T23:41+0300

2024-04-30T23:41+0300

dünya

gürcistan

tiflis

parlamento

yasa tasarısı

protesto

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082897570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe3fdd6698b83ef66561602e5a30cba5.jpg

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Tiflis'te polis özel kuvvetleri, parlamento binası önünde 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasayı protesto eden göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullanmaya başladı.Güvenlik güçlerinin plastik mermi ve biber gazının yanı sıra tazyikli su kullanarak protestocuları Rustaveli Caddesi'nin dışına çıkardıkları belirtildi.Yaralanan protestoculara olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tıbbi yardım sağladıkları kaydedildi.Yasanın ayrıntılarıTasarı yalnızca yabancı gücün çıkarlarını destekleyen kuruluşların kayıt altına alınmasını ve bunların finansmanının şeffaflığını öngörüyor. Yasa ile söz konusu kuruluşların faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.Yalnızca yıllık gelirlerinin yüzde 20'sini dış bir güçten sağlayan tüzel kişiler, 'yabancı bir gücün menfaatlerini gözeten kuruluş' olarak kabul edebileceğini belirtiliyor.Kuruluşun ilgili kriterleri karşılaması durumunda, tescil için Ulusal Kamu Sicili Ajansı'na kendisinin başvurması gerekirken söz konusu bu işlemin ücretsiz olduğu ifade ediliyor.Yine söz konusu tasarıya göre, 'yabancı gücün menfaatlerini gözeten kuruluşların' siciline kayıtlı kuruluşların, her Ocak ayında bir önceki yılın mali beyanını elektronik olarak doldurması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iktidar-partisi-avrupaya-seslendi-abnin-yapabildigini-gurcistan-neden-yapamiyor-1083063022.html

gürcistan

tiflis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, tiflis, parlamento, yasa tasarısı, protesto, polis