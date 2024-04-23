https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iktidar-partisi-avrupaya-seslendi-abnin-yapabildigini-gurcistan-neden-yapamiyor-1083063022.html

İktidar partisi Avrupa'ya seslendi: 'AB'nin yapabildiğini Gürcistan neden yapamıyor?'

İktidar partisi Avrupa'ya seslendi: 'AB'nin yapabildiğini Gürcistan neden yapamıyor?'

Sputnik Türkiye

Gürcü yetkililer, ABD ve diğer Batılı ülkelerde yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasaların zaten mevcut olduğunu vurguluyor 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T14:56+0300

2024-04-23T14:56+0300

2024-04-23T14:56+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

yabancı ajan

josep borrell

avrupa birliği

avrupa konseyi

nato

birleşmiş milletler (bm)

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İktidardaki Gürcü Rüyası - Demokratik Gürcistan Partisi Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze , Gürcü yetkilileri eleştirenlerin öncelikle Avrupa Birliği'nin izin verdiği şeylere Gürcistan'da neden daha katı bir biçimde izin vermediği sorusuna cevap vermeleri gerektiğini söyleyerek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamasını yorumladı.Lüksemburg'da Gürcistan'daki durumun ele alındığı bir toplantının ardından Borrell, AB dışişleri bakanlarının 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini belirterek tasarının AB'nin temel norm ve ilkelerine uymadığını kaydetmiş ve ayrıca yasanın nihai olarak kabul edilmesinin Gürcistan'ın AB yolundaki ilerlemesini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.Mdinaradze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yetkililerin tasarıyı yeniden ele almayacakları sözüne gelince, Mdinaradze sivil toplum sektörünün giderek daha şeffaf hale geldiği bir dönemde bu sözün yürürlükte kalamayacağını söyledi.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalifler, STK temsilcileri ve sivil aktivistler, tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini, etiketlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini öne sürüyorlar.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'da ise bu tür tasarıların görüşülmekte olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak yine de Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler Gürcistan'a bu tasarıyı reddetmesi çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/gurcistanda-lgbt-propagandasi-yasagi-tartisiliyor-aile-kurumu-korunacak-1083049328.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı ajan, josep borrell, avrupa birliği, avrupa konseyi, nato, birleşmiş milletler (bm)