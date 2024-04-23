https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iktidar-partisi-avrupaya-seslendi-abnin-yapabildigini-gurcistan-neden-yapamiyor-1083063022.html
İktidar partisi Avrupa'ya seslendi: 'AB'nin yapabildiğini Gürcistan neden yapamıyor?'
İktidar partisi Avrupa'ya seslendi: 'AB'nin yapabildiğini Gürcistan neden yapamıyor?'
Sputnik Türkiye
Gürcü yetkililer, ABD ve diğer Batılı ülkelerde yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasaların zaten mevcut olduğunu vurguluyor 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T14:56+0300
2024-04-23T14:56+0300
2024-04-23T14:56+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
yabancı ajan
josep borrell
avrupa birliği
avrupa konseyi
nato
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082897548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_843307f7a218fc8c7c67762fa55c9bf5.jpg
İktidardaki Gürcü Rüyası - Demokratik Gürcistan Partisi Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze , Gürcü yetkilileri eleştirenlerin öncelikle Avrupa Birliği'nin izin verdiği şeylere Gürcistan'da neden daha katı bir biçimde izin vermediği sorusuna cevap vermeleri gerektiğini söyleyerek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamasını yorumladı.Lüksemburg'da Gürcistan'daki durumun ele alındığı bir toplantının ardından Borrell, AB dışişleri bakanlarının 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini belirterek tasarının AB'nin temel norm ve ilkelerine uymadığını kaydetmiş ve ayrıca yasanın nihai olarak kabul edilmesinin Gürcistan'ın AB yolundaki ilerlemesini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.Mdinaradze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yetkililerin tasarıyı yeniden ele almayacakları sözüne gelince, Mdinaradze sivil toplum sektörünün giderek daha şeffaf hale geldiği bir dönemde bu sözün yürürlükte kalamayacağını söyledi.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalifler, STK temsilcileri ve sivil aktivistler, tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini, etiketlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini öne sürüyorlar.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'da ise bu tür tasarıların görüşülmekte olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak yine de Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler Gürcistan'a bu tasarıyı reddetmesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/gurcistanda-lgbt-propagandasi-yasagi-tartisiliyor-aile-kurumu-korunacak-1083049328.html
gürcistan
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082897548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baedfd20cb29b408ed559042ad5d5b47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı ajan, josep borrell, avrupa birliği, avrupa konseyi, nato, birleşmiş milletler (bm)
gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı ajan, josep borrell, avrupa birliği, avrupa konseyi, nato, birleşmiş milletler (bm)
İktidar partisi Avrupa'ya seslendi: 'AB'nin yapabildiğini Gürcistan neden yapamıyor?'
Gürcü yetkililer, ABD ve diğer Batılı ülkelerde yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasaların zaten mevcut olduğunu vurguluyor
İktidardaki Gürcü Rüyası - Demokratik Gürcistan Partisi Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze , Gürcü yetkilileri eleştirenlerin öncelikle Avrupa Birliği'nin izin verdiği şeylere Gürcistan'da neden daha katı bir biçimde izin vermediği sorusuna cevap vermeleri gerektiğini söyleyerek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamasını yorumladı.
Lüksemburg'da Gürcistan'daki durumun ele alındığı bir toplantının ardından Borrell, AB dışişleri bakanlarının 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini belirterek tasarının AB'nin temel norm ve ilkelerine uymadığını kaydetmiş ve ayrıca yasanın nihai olarak kabul edilmesinin Gürcistan'ın AB yolundaki ilerlemesini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.
Mdinaradze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sayın Borrell'e ve diğer dost ve ortaklarımıza ve onların temsilcilerine şeffaflığın Gürcistan'ı neden Avrupa'dan uzaklaştırdığını soruyoruz? Fransa'da ve AB'de daha sert bir biçimde mümkün olan bir yasaya Gürcistan'da neden izin verilmediği sorusuna birileri cevap versin. Bunun bir cevabı yok.
Yetkililerin tasarıyı yeniden ele almayacakları sözüne gelince, Mdinaradze sivil toplum sektörünün giderek daha şeffaf hale geldiği bir dönemde bu sözün yürürlükte kalamayacağını söyledi.
'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalifler, STK temsilcileri ve sivil aktivistler, tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini, etiketlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini öne sürüyorlar.
Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'da ise bu tür tasarıların görüşülmekte olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak yine de Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler Gürcistan'a bu tasarıyı reddetmesi çağrısında bulundu.