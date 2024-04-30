Fransa’dan Filistin destekçilerinin eylemlerine sahne olan Sciences Po'ya mali yaptırım
© AA / Ümit DönmezFransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sciences Po Üniversitesi'nin öğrencileri, polisin geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampa müdahalesi etmesinin ardından protestolarına devam etti. Üniversiteye ait bir binayı ele geçiren öğrenciler, bina girişini çöp kutularıyla kapattı ve binaya Filistin bayrakları astı. (
© AA / Ümit Dönmez
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Fransa’da başkent Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin Başkanı ve Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) eski cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, Filistin destekçisi gösterilere sahne olması nedeniyle Paris'teki Sciences Po Üniversitesi'ne sağlanan fonu askıya aldıklarını açıkladı.
X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Pecresse, "Cumhuriyetçi antlaşmanın merkezinde yer alan evrensel hümanizm değerlerine uygun şekilde, Fransız üniversitesi içinde özgür, bilinçli ve saygılı tartışma hakkını savunduklarını" iddia ederek üniversitede kontrolün artırılması çağırısı yaptı.
Filistin destekçilerinin gösterilerinden, "Yahudi karşıtı nefret çağrısında bulunmakla" suçladığı muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ile "İslami-solcu müttefiklerini" sorumlu tutan Pecresse, "Okulda huzur ve güvenlik yeniden sağlanana kadar Sciences Po'ya bölgeden sağlanan tüm fonları askıya almaya karar verdim" ifadesini kullandı.
J’ai décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à @sciencespo tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l’école. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes,…— Valérie Pécresse (@vpecresse) April 29, 2024
Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.
Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.