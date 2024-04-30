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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/fransadan-filistin-destekcilerinin-eylemlerine-sahne-olan-sciences-poya-mali-yaptirim-1083291453.html
Fransa’dan Filistin destekçilerinin eylemlerine sahne olan Sciences Po'ya mali yaptırım
Fransa’dan Filistin destekçilerinin eylemlerine sahne olan Sciences Po'ya mali yaptırım
Sputnik Türkiye
Fransa’da başkent Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin Başkanı ve Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) eski cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, Filistin... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T00:01+0300
2024-04-30T00:01+0300
israil- filistin çatışması
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X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Pecresse, "Cumhuriyetçi antlaşmanın merkezinde yer alan evrensel hümanizm değerlerine uygun şekilde, Fransız üniversitesi içinde özgür, bilinçli ve saygılı tartışma hakkını savunduklarını" iddia ederek üniversitede kontrolün artırılması çağırısı yaptı.Filistin destekçilerinin gösterilerinden, "Yahudi karşıtı nefret çağrısında bulunmakla" suçladığı muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ile "İslami-solcu müttefiklerini" sorumlu tutan Pecresse, "Okulda huzur ve güvenlik yeniden sağlanana kadar Sciences Po'ya bölgeden sağlanan tüm fonları askıya almaya karar verdim" ifadesini kullandı.Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/1083289174.html
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fransa, israil, israil-filistin, avrupa, paris, valerie pecresse

Fransa’dan Filistin destekçilerinin eylemlerine sahne olan Sciences Po'ya mali yaptırım

00:01 30.04.2024
© AA / Ümit DönmezFransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sciences Po Üniversitesi'nin öğrencileri, polisin geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampa müdahalesi etmesinin ardından protestolarına devam etti. Üniversiteye ait bir binayı ele geçiren öğrenciler, bina girişini çöp kutularıyla kapattı ve binaya Filistin bayrakları astı. (
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sciences Po Üniversitesi'nin öğrencileri, polisin geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampa müdahalesi etmesinin ardından protestolarına devam etti. Üniversiteye ait bir binayı ele geçiren öğrenciler, bina girişini çöp kutularıyla kapattı ve binaya Filistin bayrakları astı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Ümit Dönmez
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Fransa’da başkent Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin Başkanı ve Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) eski cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, Filistin destekçisi gösterilere sahne olması nedeniyle Paris'teki Sciences Po Üniversitesi'ne sağlanan fonu askıya aldıklarını açıkladı.
X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Pecresse, "Cumhuriyetçi antlaşmanın merkezinde yer alan evrensel hümanizm değerlerine uygun şekilde, Fransız üniversitesi içinde özgür, bilinçli ve saygılı tartışma hakkını savunduklarını" iddia ederek üniversitede kontrolün artırılması çağırısı yaptı.
Filistin destekçilerinin gösterilerinden, "Yahudi karşıtı nefret çağrısında bulunmakla" suçladığı muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ile "İslami-solcu müttefiklerini" sorumlu tutan Pecresse, "Okulda huzur ve güvenlik yeniden sağlanana kadar Sciences Po'ya bölgeden sağlanan tüm fonları askıya almaya karar verdim" ifadesini kullandı.
Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.
Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.
ABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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Washington Üniversitesi'nde öğrenciler Filistin'e destek kampı kurdu
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