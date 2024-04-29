Washington Üniversitesi'nde öğrenciler Filistin'e destek kampı kurdu
23:30 29.04.2024 (güncellendi: 23:31 29.04.2024)
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ABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında her geçen gün can kaybı atarken dünya genelinde Filistin yanlısı gösteriler de geniş kitlelere yayılıyor.
© AA / Noah RiffeABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
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© AA / Noah Riffe
ABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
© AA / Noah RiffeABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
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© AA / Noah Riffe
ABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
© AA / Noah RiffeABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
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© AA / Noah Riffe
ABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
© AA / Noah RiffeABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
4/6
© AA / Noah Riffe
ABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
© AA / Noah RiffeABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
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© AA / Noah Riffe
ABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
© AA / Noah RiffeABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )
6/6
© AA / Noah Riffe
ABD'nin Seattle kentinde, Washington Üniversitesi'nin öğrencileri savaş karşıtı protesto kampı kurdu. Kampüste toplanan öğrenciler, Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto etti. ( Noah Riffe - Anadolu Ajansı )