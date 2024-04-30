https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/finans-uzmani-islam-memis-altin-icin-uyardi-carsambadan-once-ve-sonra-olarak-ikiye-ayriliyor-1083305302.html
Finans uzmanı İslam Memiş altın için uyardı: 'Çarşambadan önce ve sonra olarak ikiye ayrılıyor'
Finans uzmanı İslam Memiş altın için uyardı: 'Çarşambadan önce ve sonra olarak ikiye ayrılıyor'
Sputnik Türkiye
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik bir haftaya girdiğimizi belirterek çarşamba gününden sonra her şeyin değişebileceği uyarısını yaptı. Memiş... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:34+0300
2024-04-30T11:34+0300
2024-04-30T11:34+0300
ekonomi
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Finans analisti İslam Memiş, kritik verilerin açıklanacağı hafta öncesi tahminlerini paylaştı."Karışık bir haftaya hazır olun" diyen İslam Memiş, özellikle çarşambadan önce ve çarşambadan sonranın tamamen farklı olabileceğini söyledi. Memiş, gram altınla ilgili 'fırsat' çağrısı da yaptı.'Borsa İstanbul direnci test etti'Memiş, "Borsa İstanbul 10 bin 10 puanda. O meşhur psikolojik 10 bin puan direnci test edildi. Ben bu haftayla alakalı raporumu paylaştım. Borsa İstanbul o direnç seviyesini test etti, 9800 - 10 bin 200 puanı takip ediyor olacağım. Şimdi orta vadede 12 bin puana kadar yükselişlerini sürdürmesi muhtemel sonuç olacaktır. Türkiye için not artırımları gelince bu da yabancı yatırımcı girişlerini hızlandırabilir. Elinde hisse bulunduranların 12 bin puan, 15 bin puana kadar beklemesi normaldir. Pozitif görünüm devam ediyor" dedi.Altında son durum ne?Fed'in kararı öncesi haftayı çarşambadan önce ve çarşambadan sonra olarak ikiye ayırdığını ifade eden İslam Memiş, ons altın ve gram için şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/ticaret-bakani-bolat-yil-sonu-hedefimiz-110-milyar-dolar-hizmet-ihracatina-ulasmak-1082973474.html
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altın, yarım gram altın, gram altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
altın, yarım gram altın, gram altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
Finans uzmanı İslam Memiş altın için uyardı: 'Çarşambadan önce ve sonra olarak ikiye ayrılıyor'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik bir haftaya girdiğimizi belirterek çarşamba gününden sonra her şeyin değişebileceği uyarısını yaptı. Memiş "Çarşambaya kadar olan ve çarşambadan olan süreç olarak Fed öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıracağız. Fed'e kadar piyasalar oyalanacak" dedi.
Finans analisti İslam Memiş, kritik verilerin açıklanacağı hafta öncesi tahminlerini paylaştı.
"Karışık bir haftaya hazır olun" diyen İslam Memiş, özellikle çarşambadan önce ve çarşambadan sonranın tamamen farklı olabileceğini söyledi. Memiş, gram altınla ilgili 'fırsat' çağrısı da yaptı.
'Borsa İstanbul direnci test etti'
Memiş, "Borsa İstanbul 10 bin 10 puanda. O meşhur psikolojik 10 bin puan direnci test edildi. Ben bu haftayla alakalı raporumu paylaştım. Borsa İstanbul o direnç seviyesini test etti, 9800 - 10 bin 200 puanı takip ediyor olacağım. Şimdi orta vadede 12 bin puana kadar yükselişlerini sürdürmesi muhtemel sonuç olacaktır. Türkiye için not artırımları gelince bu da yabancı yatırımcı girişlerini hızlandırabilir. Elinde hisse bulunduranların 12 bin puan, 15 bin puana kadar beklemesi normaldir. Pozitif görünüm devam ediyor" dedi.
Fed'in kararı öncesi haftayı çarşambadan önce ve çarşambadan sonra olarak ikiye ayırdığını ifade eden İslam Memiş, ons altın ve gram için şunları söyledi:
"Ons altında 2341 dolar seviyesi var. Cılız bir yükseliş var. 2360 doları test edebilir. Haftayı ikiye ayıracağız. Çarşambaya kadar olan ve çarşambadan olan süreç olarak Fed öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıracağız. Fed'e kadar piyasalar oyalanacak. 2280-2380 dolar aralığında. Gram altında 2500'ten alım yapmıştım ben. 23 Nisan'da yaptım ancak 2450 liraya kadar sarkabilir, biz 50 liralık riski göze alıp pozisyon kapattım. 2450 liraya kadar gerileyeceğini öngörsek de riske atmadık. 200 lira değer kaybetti. Biz bu trendi aldık cebimize koyduk. Biz düşüşü riske atmak istemedik. Ons altında 2280-2380 bant aralığını takip edeceğiz. Bence yine Fed sonrası 2280'e kadar gerileyen ons altın olacak. Gram altın 2465-2475 lira seviyesinde. 2500 lira aşağı yönlü kırıldı. Dolar kuru da geriliyor. Dolardan negatif yönlü gerileyen gram altın da 2475'e kadar geriledi. Karşımızda 2450 seviyesi var. Bakalım buradan tepki alımı gerçekleşecek mi. Altın alacaklar bu hafta şanslı yine. Elimizdeki altını satalım mı? Hayır. Alım satım makas aralığı müsaade etmez, zarar edersin. Buralar alım bölgeleri, satım bölgeleri değil. Bu yılla alakalı yaz aylarında 3000, yıl sonunda 3500 lirayla ilgili beklentim devam ediyor. Kısa vadeli bir baskılanma ve düşüş var."