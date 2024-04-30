https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/finans-uzmani-islam-memis-altin-icin-uyardi-carsambadan-once-ve-sonra-olarak-ikiye-ayriliyor-1083305302.html

Finans uzmanı İslam Memiş altın için uyardı: 'Çarşambadan önce ve sonra olarak ikiye ayrılıyor'

Finans uzmanı İslam Memiş altın için uyardı: 'Çarşambadan önce ve sonra olarak ikiye ayrılıyor'

Sputnik Türkiye

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik bir haftaya girdiğimizi belirterek çarşamba gününden sonra her şeyin değişebileceği uyarısını yaptı. Memiş... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T11:34+0300

2024-04-30T11:34+0300

2024-04-30T11:34+0300

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Finans analisti İslam Memiş, kritik verilerin açıklanacağı hafta öncesi tahminlerini paylaştı."Karışık bir haftaya hazır olun" diyen İslam Memiş, özellikle çarşambadan önce ve çarşambadan sonranın tamamen farklı olabileceğini söyledi. Memiş, gram altınla ilgili 'fırsat' çağrısı da yaptı.'Borsa İstanbul direnci test etti'Memiş, "Borsa İstanbul 10 bin 10 puanda. O meşhur psikolojik 10 bin puan direnci test edildi. Ben bu haftayla alakalı raporumu paylaştım. Borsa İstanbul o direnç seviyesini test etti, 9800 - 10 bin 200 puanı takip ediyor olacağım. Şimdi orta vadede 12 bin puana kadar yükselişlerini sürdürmesi muhtemel sonuç olacaktır. Türkiye için not artırımları gelince bu da yabancı yatırımcı girişlerini hızlandırabilir. Elinde hisse bulunduranların 12 bin puan, 15 bin puana kadar beklemesi normaldir. Pozitif görünüm devam ediyor" dedi.Altında son durum ne?Fed'in kararı öncesi haftayı çarşambadan önce ve çarşambadan sonra olarak ikiye ayırdığını ifade eden İslam Memiş, ons altın ve gram için şunları söyledi:

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