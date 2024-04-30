https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/filistini-tanima-karari-alan-ispanyanin-sosyalist-basbakani-sanchez-istifa-etmeyecegini-acikladi-1083295252.html

İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Sanchez, istifa etmeyeceğini açıkladı

İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Sanchez, istifa etmeyeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Sosyalist İşçi Partisi lideri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 'iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı' iddialarına... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T10:28+0300

2024-04-30T10:28+0300

2024-04-30T10:45+0300

dünya

ispanya

ispanya başbakanı pedro sanchez

pedro sanchez

sosyalist

ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0a/1079507245_0:0:2840:1599_1920x0_80_0_0_7155838ff96a7cd06fdf56ab9d1c9c56.jpg

Yakın zamanda Filistin'i tanıyacağını açıklayan Sosyalist İşçi Partisi lideri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, muhalefetin iddiaları ardından istifa edip etmemeyi düşünmek için 5 günlük bir ara vermişti. Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye özel demeç vererek, istifa etmeyeceğini açıkladı. 'Eşimi hedef aldılar' Genel Sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri olmasından bu yana geçen 10 yılda ve son 6 yıldaki başbakanlığında gerek kendisinin gerekse ailesinin sürekli 'iftiralara ve küçük düşürme kampanyalarına maruz kaldığını' aktaran Sanchez, şu ifadeleri kullandı:Gerek sosyal gerek siyasi gerekse basından aldığı destek sonrasında görevde kalma kararı verdiğini aktaran Sanchez, "Demokrasiyi savunmak için yalana ve sahte habere karşı kamuoyunda tartışma açmak gerekiyordu. Bir çok vatandaş bu çamur makinasına 'artık yeter' dedi. Demokrasinin kalitesini ülkemizde yükselteceğiz. Çünkü bu sadece bana yönelik bir şey değil. Başka siyasetçiler, sendikacılar, entelektüeller ve gazeteciler de bu çamur makinasının acısını çektiler." dedi. "Bu çamur makinesinden çıkan iftiralar hiçbir temele dayanmıyor ve çok tehlikeli." diyen Sanchez, "İstediğimiz ülke ne? Demokrasi ne? Ve demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz? Bu soruları tüm vatandaşların sorup, düşünmeye ihtiyacı var. Çünkü yalan haber, atılan çamurlar sadece beni etkileyen bir şey değil. Ülkemizi, demokrasiyi, birlikte yaşamı, vatandaşımızı da ilgilendiriyor." şeklinde konuştu. Sosyalist lider, sözlerine şöyle devam etti: Sanchez'in eşi hakkındaki suçlamalarDiğer yandan Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yönelik 'nüfusunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk' iddialarıyla 5 Nisan'da suçlamalar yapan aşırı sağcı 'Temiz Eller' sendikası Genel Sekteri Miguel Bernard, İspanya Başbakanının vatandaşa mektubundan sonra bu iddiaları sadece basındaki bilgilere göre, doğruluğunu bilmeden ortaya attığını açıklamıştı.Savcılık da 'suç unsuru teşkil eden herhangi bir delil bulunmadığından' dolayı Başbakan Sanchez'in eşi hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istemişti.Temiz Eller'in suç duyurusu sonrasında Gomez hakkındaki iddialarla ilgili gizli bir soruşturma açtığı duyurulan hakim Juan Carlos Peinado'nın 10 Mayıs tarihinde söz konusu haberleri yapan gazetecileri dinleyip, kararını vermesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/schengen-vizesinde-randevu-krizi-bekleme-suresi-birkac-ayi-bulabiliyor-1083298829.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, sosyalist, ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)