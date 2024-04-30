https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/filistini-tanima-karari-alan-ispanyanin-sosyalist-basbakani-sanchez-istifa-etmeyecegini-acikladi-1083295252.html
İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Sanchez, istifa etmeyeceğini açıkladı
İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Sanchez, istifa etmeyeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Sosyalist İşçi Partisi lideri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 'iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı' iddialarına... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:28+0300
2024-04-30T10:28+0300
2024-04-30T10:45+0300
dünya
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
pedro sanchez
sosyalist
ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)
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Yakın zamanda Filistin'i tanıyacağını açıklayan Sosyalist İşçi Partisi lideri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, muhalefetin iddiaları ardından istifa edip etmemeyi düşünmek için 5 günlük bir ara vermişti. Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye özel demeç vererek, istifa etmeyeceğini açıkladı. 'Eşimi hedef aldılar' Genel Sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri olmasından bu yana geçen 10 yılda ve son 6 yıldaki başbakanlığında gerek kendisinin gerekse ailesinin sürekli 'iftiralara ve küçük düşürme kampanyalarına maruz kaldığını' aktaran Sanchez, şu ifadeleri kullandı:Gerek sosyal gerek siyasi gerekse basından aldığı destek sonrasında görevde kalma kararı verdiğini aktaran Sanchez, "Demokrasiyi savunmak için yalana ve sahte habere karşı kamuoyunda tartışma açmak gerekiyordu. Bir çok vatandaş bu çamur makinasına 'artık yeter' dedi. Demokrasinin kalitesini ülkemizde yükselteceğiz. Çünkü bu sadece bana yönelik bir şey değil. Başka siyasetçiler, sendikacılar, entelektüeller ve gazeteciler de bu çamur makinasının acısını çektiler." dedi. "Bu çamur makinesinden çıkan iftiralar hiçbir temele dayanmıyor ve çok tehlikeli." diyen Sanchez, "İstediğimiz ülke ne? Demokrasi ne? Ve demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz? Bu soruları tüm vatandaşların sorup, düşünmeye ihtiyacı var. Çünkü yalan haber, atılan çamurlar sadece beni etkileyen bir şey değil. Ülkemizi, demokrasiyi, birlikte yaşamı, vatandaşımızı da ilgilendiriyor." şeklinde konuştu. Sosyalist lider, sözlerine şöyle devam etti: Sanchez'in eşi hakkındaki suçlamalarDiğer yandan Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yönelik 'nüfusunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk' iddialarıyla 5 Nisan'da suçlamalar yapan aşırı sağcı 'Temiz Eller' sendikası Genel Sekteri Miguel Bernard, İspanya Başbakanının vatandaşa mektubundan sonra bu iddiaları sadece basındaki bilgilere göre, doğruluğunu bilmeden ortaya attığını açıklamıştı.Savcılık da 'suç unsuru teşkil eden herhangi bir delil bulunmadığından' dolayı Başbakan Sanchez'in eşi hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istemişti.Temiz Eller'in suç duyurusu sonrasında Gomez hakkındaki iddialarla ilgili gizli bir soruşturma açtığı duyurulan hakim Juan Carlos Peinado'nın 10 Mayıs tarihinde söz konusu haberleri yapan gazetecileri dinleyip, kararını vermesi öngörülüyor.
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, sosyalist, ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, sosyalist, ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)
İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Sanchez, istifa etmeyeceğini açıkladı
10:28 30.04.2024 (güncellendi: 10:45 30.04.2024)
Sosyalist İşçi Partisi lideri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 'iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı' iddialarına karşın istifa edeceği belirtiliyordu. Sanchez, iddialara açıklama getirerek istifa etmeyeceğini duyurdu.
Yakın zamanda Filistin'i tanıyacağını açıklayan Sosyalist İşçi Partisi lideri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, muhalefetin iddiaları ardından istifa edip etmemeyi düşünmek için 5 günlük bir ara vermişti. Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye özel demeç vererek, istifa etmeyeceğini açıkladı.
Genel Sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri olmasından bu yana geçen 10 yılda ve son 6 yıldaki başbakanlığında gerek kendisinin gerekse ailesinin sürekli 'iftiralara ve küçük düşürme kampanyalarına maruz kaldığını' aktaran Sanchez, şu ifadeleri kullandı:
"Eşimi hedef alan suçlamalar bardağı taşıran son damla oldu. Aslında belki de öz eleştiri yapıp neden bu kararı daha önce almadığımı, Vatandaşa Mektubu neden daha önce yazmadığımı kendime sormalıyım. Ama pandemi, ekonomik kriz, Ukrayna-Rusya savaşı ve şu anda Orta Doğu'da yaşananlar çok daha ön plandaydı."
Gerek sosyal gerek siyasi gerekse basından aldığı destek sonrasında görevde kalma kararı verdiğini aktaran Sanchez, "Demokrasiyi savunmak için yalana ve sahte habere karşı kamuoyunda tartışma açmak gerekiyordu. Bir çok vatandaş bu çamur makinasına 'artık yeter' dedi. Demokrasinin kalitesini ülkemizde yükselteceğiz. Çünkü bu sadece bana yönelik bir şey değil. Başka siyasetçiler, sendikacılar, entelektüeller ve gazeteciler de bu çamur makinasının acısını çektiler." dedi. "Bu çamur makinesinden çıkan iftiralar hiçbir temele dayanmıyor ve çok tehlikeli." diyen Sanchez, "İstediğimiz ülke ne? Demokrasi ne? Ve demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz? Bu soruları tüm vatandaşların sorup, düşünmeye ihtiyacı var. Çünkü yalan haber, atılan çamurlar sadece beni etkileyen bir şey değil. Ülkemizi, demokrasiyi, birlikte yaşamı, vatandaşımızı da ilgilendiriyor." şeklinde konuştu.
Sosyalist lider, sözlerine şöyle devam etti:
"Basın özgürlüğünü savunuyorum ama sahtekarlıkları veya yanlış bilgileri savunmuyorum. Üzerinde çalışmamız gereken kriterler yasallıktır. Tüm tedbirler yasal olmalı, çatışma olmamalı ve evrensel bir uygulamaya sahip olmalıdır. İdeolojik olarak tükenen siyasi partiler, dernekler, rakiplerini ortadan kaldırmak için sosyal medya ağlarını, dijital iletişimi, yapay zekayı kullanıyor. Toplumun, demokrasinin en büyük düşmanı yalan haberler. "
Sanchez'in eşi hakkındaki suçlamalar
Diğer yandan Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yönelik 'nüfusunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk' iddialarıyla 5 Nisan'da suçlamalar yapan aşırı sağcı 'Temiz Eller' sendikası Genel Sekteri Miguel Bernard, İspanya Başbakanının vatandaşa mektubundan sonra bu iddiaları sadece basındaki bilgilere göre, doğruluğunu bilmeden ortaya attığını açıklamıştı.
Savcılık da 'suç unsuru teşkil eden herhangi bir delil bulunmadığından' dolayı Başbakan Sanchez'in eşi hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istemişti.
Temiz Eller'in suç duyurusu sonrasında Gomez hakkındaki iddialarla ilgili gizli bir soruşturma açtığı duyurulan hakim Juan Carlos Peinado'nın 10 Mayıs tarihinde söz konusu haberleri yapan gazetecileri dinleyip, kararını vermesi öngörülüyor.