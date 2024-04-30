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Eski CIA ajanı Johnson: Rusya, tek bir hamleyle Batı'yı küçük düşürdü
Eski CIA ajanı Johnson: Rusya, tek bir hamleyle Batı'yı küçük düşürdü
Sputnik Türkiye
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Larry Johnson, Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde ele geçirdiği Batı yapımı silah ve askeri... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T17:20+0300
2024-04-30T17:20+0300
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Rusya'nın özel askeri harekat sırasında Ukraynalı askerlerin elinde aldığı, büyük umutlar bağlanan, önemli teknolojiler olarak görülen Batı yapımı çeşitli silah ve teçhizatı başkent Moskova'daki Zafer Parkı'nda (Park Pobedı) sergilemeye başlamasının Batı'daki yankıları sürüyor.YouTube'da ABD merkezli olarak yayın yapan 'Dialogue Works' adlı kanala konuk olan eski CIA analisti Larry Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmalarda ele geçirdiği Batı yapımı silah ve askeri teçhizat sergilemesini önemli bir adım olarak değerlendirdi.Rusya yönetiminin bu hamleyi Batı'yı küçük düşürme maksadıyla gerçekleştirdiğini belirten Johnson, bu sergiyle birlikte Batı teknolojilerinin büyük ölçüde etkisiz olduğunun kanıtlandığını ifade etti.Johnson, ayrıca bu kararı Moskova için bir tür 'zafer dansı' olarak niteledi.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Poklonnaya Gora’daki Zafer Parkı’nda, özel askeri harekat sırasında Rus askerler tarafından ele geçirilen silahlar ve askeri teçhizattan oluşan bir sergi düzenlenecek. Sergi, 1 Mayıs 2024 tarihinde açılacak ve bir ay boyunca devam edecek" ifadesine yer verilmişti.Sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Güney Afrika, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna’da üretilen 30’dan fazla askeri teçhizat sergilenecek.Bazı parçaların sergilenmeye başladığı sergide konuklar, ABD yapımı M1 Abrams tankı, Alman yapımı Leopard tankı ve Marder piyade savaş aracı, ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, İsveç yapımı CV90 piyade savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RC zırhlı savaş aracını inceleyebilecek.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, batı, silah, askeri teçhizat, moskova, abrams tankı, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, bradley
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, batı, silah, askeri teçhizat, moskova, abrams tankı, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, bradley

Eski CIA ajanı Johnson: Rusya, tek bir hamleyle Batı'yı küçük düşürdü

17:20 30.04.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковAlman Leopard tankı başkent Moskova’da sergileniyor
Alman Leopard tankı başkent Moskova’da sergileniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Larry Johnson, Rusya'nın özel askeri harekat bölgesinde ele geçirdiği Batı yapımı silah ve askeri teçhizatı Moskova'daki Zafer Parkı'nda sergileme kararı alarak Batılı ülkeleri küçük düşürdüğünü vurguladı.
Rusya'nın özel askeri harekat sırasında Ukraynalı askerlerin elinde aldığı, büyük umutlar bağlanan, önemli teknolojiler olarak görülen Batı yapımı çeşitli silah ve teçhizatı başkent Moskova'daki Zafer Parkı'nda (Park Pobedı) sergilemeye başlamasının Batı'daki yankıları sürüyor.

YouTube'da ABD merkezli olarak yayın yapan 'Dialogue Works' adlı kanala konuk olan eski CIA analisti Larry Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmalarda ele geçirdiği Batı yapımı silah ve askeri teçhizat sergilemesini önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Rusya yönetiminin bu hamleyi Batı'yı küçük düşürme maksadıyla gerçekleştirdiğini belirten Johnson, bu sergiyle birlikte Batı teknolojilerinin büyük ölçüde etkisiz olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Johnson, ayrıca bu kararı Moskova için bir tür 'zafer dansı' olarak niteledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Poklonnaya Gora’daki Zafer Parkı’nda, özel askeri harekat sırasında Rus askerler tarafından ele geçirilen silahlar ve askeri teçhizattan oluşan bir sergi düzenlenecek. Sergi, 1 Mayıs 2024 tarihinde açılacak ve bir ay boyunca devam edecek" ifadesine yer verilmişti.

Sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Güney Afrika, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna’da üretilen 30’dan fazla askeri teçhizat sergilenecek.

Bazı parçaların sergilenmeye başladığı sergide konuklar, ABD yapımı M1 Abrams tankı, Alman yapımı Leopard tankı ve Marder piyade savaş aracı, ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, İsveç yapımı CV90 piyade savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RC zırhlı savaş aracını inceleyebilecek.
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