https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/rus-birliklerinin-ele-gecirdigi-ilk-abrams-tanki-moskova-yolcusu-1083260285.html
Rus birliklerinin ele geçirdiği ilk Abrams tankı Moskova yolcusu
Rus birliklerinin ele geçirdiği ilk Abrams tankı Moskova yolcusu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna büyük beklentilerle gönderilen Alman yapımı Leopard tankını ele geçirip Moskova’da sergilenmek üzere gönderen Rus ordusu, cephede ele... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T10:04+0300
2024-04-29T10:04+0300
2024-04-29T10:04+0300
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avdeyevka
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abrams tankının Avdeyevka istikametindeki cephe hattından tahliye edilerek Moskova’da sergilenmek üzere nakil çalışmalarının başladığı belirtildi.Özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu’nun Sözcüsü Aleksandr Savçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda Merkez Askeri Grubu savaşçıları tankı başarılı bir şekilde cephe hattından tahliye etti. İsteyen herkes en kısa zamanda bu tankı Moskova’nın Zafer Parkı’ndaki sergide görebilecek” diye bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Abrams tankının nakil edildiği anın görüntülerini paylaştı.Şişirilmiş beklentilerABD medyasının verdiği bilgiye göre, Ukrayna'da son iki ayda en az beş Abrams tankı etkisiz hale getirildi. Associated Press, Ukrayna ordusunun Rus insansız hava araçları karşısında savunmasız kalan Abrams’lardan vazgeçtiğini bildirmişti. Ukrayna parlamentosu milletvekili Maksim Bujanskiy bu bilgiyi doğrularken, toplamda Ukrayna'ya 31 Abrams tankı verilmişti.Alman gazeteci Christoph Wanner, Die Welt'in YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin abartılı beklentiler nedeniyle ABD yapımı Abrams tanklarını kullanmayı reddettiğini söyledi.Gazeteci, Ukrayna'daki Abrams'ların cephe hattından çekilmesiyle ilgili bilgileri yorumlarken, "Muhtemelen kendilerinden bekleneni veremediler. Bu yüzden şimdi hala sağlam olan Abrams tanklarını cepheden çekiyorlar” dedi.Amerikan ve Avrupa askeri teçhizatının, Kiev rejimi için gidişatı değiştirecek ‘wunderwaffe’ (mucize silah) olarak tanıtıldığına dikkat çeken Wanner, “Ancak bu şişirilmiş beklentiler acı bir gerçekle yüzleşti. Ucuz Rus insansız hava araçlarının pahalı Batı tanklarını kolayca hurdaya çevirebildiği anlaşıldı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/alman-leopard-tanki-baskent-moskovada-sergileniyor-1083234643.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, avdeyevka, abrams tankı, abrams, m1a2c abrams, abd, leopard, leopard 2a4 tipi tank, almanya, moskova, zafer parkı
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, avdeyevka, abrams tankı, abrams, m1a2c abrams, abd, leopard, leopard 2a4 tipi tank, almanya, moskova, zafer parkı
Rus birliklerinin ele geçirdiği ilk Abrams tankı Moskova yolcusu
Ukrayna ordusuna büyük beklentilerle gönderilen Alman yapımı Leopard tankını ele geçirip Moskova’da sergilenmek üzere gönderen Rus ordusu, cephede ele geçirdiği ilk ABD yapımı M1 Abrams tankını da başkente yollamaya hazırlanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abrams tankının Avdeyevka istikametindeki cephe hattından tahliye edilerek Moskova’da sergilenmek üzere nakil çalışmalarının başladığı belirtildi.
Özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu’nun Sözcüsü Aleksandr Savçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda Merkez Askeri Grubu savaşçıları tankı başarılı bir şekilde cephe hattından tahliye etti. İsteyen herkes en kısa zamanda bu tankı Moskova’nın Zafer Parkı’ndaki sergide görebilecek” diye bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Abrams tankının nakil edildiği anın görüntülerini paylaştı.
ABD medyasının verdiği bilgiye göre, Ukrayna'da son iki ayda en az beş Abrams tankı etkisiz hale getirildi. Associated Press, Ukrayna ordusunun Rus insansız hava araçları karşısında savunmasız kalan Abrams’lardan vazgeçtiğini bildirmişti.
Ukrayna parlamentosu milletvekili Maksim Bujanskiy bu bilgiyi doğrularken, toplamda Ukrayna'ya 31 Abrams tankı verilmişti.
Alman gazeteci Christoph Wanner, Die Welt'in YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin abartılı beklentiler nedeniyle ABD yapımı Abrams tanklarını kullanmayı reddettiğini söyledi.
Gazeteci, Ukrayna'daki Abrams'ların cephe hattından çekilmesiyle ilgili bilgileri yorumlarken, "Muhtemelen kendilerinden bekleneni veremediler. Bu yüzden şimdi hala sağlam olan Abrams tanklarını cepheden çekiyorlar” dedi.
Amerikan ve Avrupa askeri teçhizatının, Kiev rejimi için gidişatı değiştirecek ‘wunderwaffe’ (mucize silah) olarak tanıtıldığına dikkat çeken Wanner, “Ancak bu şişirilmiş beklentiler acı bir gerçekle yüzleşti. Ucuz Rus insansız hava araçlarının pahalı Batı tanklarını kolayca hurdaya çevirebildiği anlaşıldı” ifadelerini kullandı.