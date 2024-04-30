https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/eski-baskan-acikladi-uskudar-belediyesinde-71-kisi-ilk-dalga-sizsiniz-diyerek-isten-cikarildi-1083319494.html
Eski başkan açıkladı: Üsküdar Belediyesinde 71 kişi 'ilk dalga sizsiniz' diyerek işten çıkarıldı
Eski başkan açıkladı: Üsküdar Belediyesinde 71 kişi 'ilk dalga sizsiniz' diyerek işten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T14:32+0300
2024-04-30T14:32+0300
2024-04-30T14:32+0300
politika
hilmi türkmen
üsküdar
işten çıkarma
işten çıkarma
sinem dedetaş
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Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/uskudar-belediyesini-kazanan-sinem-dedetas-kimdir-1082356001.html
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hilmi türkmen, üsküdar, işten çıkarma, işten çıkarma, sinem dedetaş
hilmi türkmen, üsküdar, işten çıkarma, işten çıkarma, sinem dedetaş
Eski başkan açıkladı: Üsküdar Belediyesinde 71 kişi 'ilk dalga sizsiniz' diyerek işten çıkarıldı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.
Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.