https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/eski-baskan-acikladi-uskudar-belediyesinde-71-kisi-ilk-dalga-sizsiniz-diyerek-isten-cikarildi-1083319494.html

Eski başkan açıkladı: Üsküdar Belediyesinde 71 kişi 'ilk dalga sizsiniz' diyerek işten çıkarıldı

Eski başkan açıkladı: Üsküdar Belediyesinde 71 kişi 'ilk dalga sizsiniz' diyerek işten çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T14:32+0300

2024-04-30T14:32+0300

2024-04-30T14:32+0300

politika

hilmi türkmen

üsküdar

işten çıkarma

işten çıkarma

sinem dedetaş

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Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/uskudar-belediyesini-kazanan-sinem-dedetas-kimdir-1082356001.html

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hilmi türkmen, üsküdar, işten çıkarma, işten çıkarma, sinem dedetaş