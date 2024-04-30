https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/elektronik-sigara-kullananlarin-idrarinda-kursun-ve-uranyum-tespit-edildi-hangi-aromalarda-var-1083301168.html

Elektronik sigara kullananların idrarında kurşun ve uranyum tespit edildi: Hangi aromalarda var?

Elektronik sigara kullananların idrarında kurşun ve uranyum tespit edildi: Hangi aromalarda var?

Sputnik Türkiye

Gençler arasında popülerlik kazanan elektronik sigara kullanımı, sağlık açısından ciddi bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Yapılan yeni bir araştırma... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T10:52+0300

2024-04-30T10:52+0300

2024-04-30T10:52+0300

elektronik sigara

sigara

sigara paketi

sigara yasağı

sigara içmek

e-sigara

yaşam

aroma

sağlık

uzman

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Elektronik sigara kullanımı son yıllarda hızla artarken, bu ürünlerin sağlık üzerindeki olası etkileri giderek daha fazla tartışılıyor. Elektronik sigaraların sigaraya alternatif olarak sunulmasına rağmen, içerdikleri kimyasalların sigaradakiler kadar zararlı olduğu belirtiliyor.Uzmanlar, elektronik sigaraların içeriğinde bulunan nikotin seviyesinin damar sertliğine ve kriz oluşumuna yol açarak kalp hastalığı riskini artırdığına dikkat çekiyorlar. Ayrıca, elektronik sigaraların nikotin bağımlılığını artırdığı ve kullanıcıları tekrar sigaraya yönlendirdiği belirtiliyor.Fakat bunlardan bağımsız olarak bu kez araştırmacılar, elektronik sigara kullanımının gençler üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek amacıyla idrar örneklerini incelediler. Sonuçlar, düzenli elektronik sigara kullanımının gençlerin vücutlarında ağır metallerin birikmesine neden olduğunu gösterdi.TRT Haber’de yer alan bilgilere göre; 13 ila 17 yaş arasındaki gençler arasında yapılan çalışmada elektronik sigaranın zararları bir kez daha ortaya çıktı.ABD’de Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar, düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulunduğu ortaya çıkardı.Ayrıca mentol veya nane yerine tatlı elektronik sigara aromalarını tercih eden gençler arasında uranyum biyobelirteçlerinin özellikle yüksek çıktığı tespit edildi.Elektronik sigara nedir?Son yıllarda giderek yaygınlaşan elektronik sigara, görünüşü, hareketi ve dumanı ile sigarayı taklit etmek üzere tasarlanmış bir ürün. Genellikle nikotin, aroma maddeleri ve diğer kimyasalların aerosolünü çekmesini sağlarken, solunabilir nikotin buharı salıyor. Dumanın kokusu ile yoğunluğu isteğe bağlı olarak ayarlanabiliyor. Elektronik sigara solüsyonlarında üretici firmaya ya da isteğe göre ayarlı miktarlarda nikotin, aroma, tütün ürünü(sigara, nargile, puro) ve kanserojen madde bulunabiliyor. Elektronik sigara ile her nefeste 0-36 mg/mL arasında nikotin alınıyor. Böylece 30 puf çekildiğinde bir sigaradan alınan miktar kadar nikotin alınıyor. Bu nedenle elektronik sigara, sigaraya göre daha fazla nikotin alınmasına neden oluyor. Elektronik sigaranın kartuşunun içindeki sıvıda ayrıca propilen glikol, etanol, nitrozamin, tütün çiçeği, nane, kahve, çikolata, meyve aromaları gibi tat ve koku içeren farklı kimyasallar bulunabiliyor. Elektronik sigara likitleri günümüzde 7000 aroma seçeneği ile müşterileri cezbetmek için büyük pazarlama stratejisi uyguluyor. Günümüzde elektronik sigaralarda saptanan kimyasal maddelerin çoğu sigara içinde bulunan ve kansere neden olduğu saptananlarla aynı. Elektronik sigara, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nca önerilmeyen, zararlı olarak bildirilen bir ürün. ‘Nikotine and Tobacco Research' dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; Amerika'da hiç sigara içmemiş çocukların elektronik sigara kullanımı 2011'de 79 bin iken 2013'te 263 bine ulaşarak iki yıl içinde üç kat artmış.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/sigara-icenlere-onemli-uyari-ilk-isaretleri-sabahlari-ortaya-cikiyor-1082659642.html

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