https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-esra-albayrak-paylasimlariyla-ilgili-aciklama-1083336724.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Esra Albayrak' paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Esra Albayrak' paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T22:14+0300
2024-04-30T22:14+0300
2024-04-30T22:15+0300
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon
esra albayrak
israil
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ak-partiden-abbnin-amblem-degisikligi-kararina-iliskin-aciklama-izin-vermeyecegiz--1083332231.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon, esra albayrak, israil
dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon, esra albayrak, israil
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Esra Albayrak' paylaşımlarıyla ilgili açıklama
22:14 30.04.2024 (güncellendi: 22:15 30.04.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir. İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz."