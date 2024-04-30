Erdoğan'dan Taksim açıklaması: Muhalefet ve bazı marjinal yapılar gölge düşürmeye çalışıyor
19:35 30.04.2024 (güncellendi: 20:01 30.04.2024)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda “13. Çalışma Meclisi Yemeği”nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.
Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor.
1 Mayıs tarihi ülkemizde yıllarca sokak olaylarının sembolü olarak görüldü. 2008'de 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü ilan ederek buna son verdik.
(1 Mayıs) 55 ilimizdeki 103 etkinliğe izin verilmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır.
"Gün aşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır.
stanbul'da gösteri, yürüyüş, miting alanları bellidir. Gerekli izin ve tedbirler alındığı sürece herkes barışçıl protestosunu yapabilir. Taksim miting yeri değildir. 1 Mayıs için yapılan dayatmaları masum bulmuyoruz.
Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferimize zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum.
Çalışma hayatına dair kritik kararlar alımının arifesinde sizlerin görüşlerine başvurduk, bazı meselelerde çözüm yolları geliştirdik.
Milletimizin takdiriyle geldiğimiz görevlerin yanı sıra çalışma hayatının bizzat içinde olmuş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, kendisi ve ailesi için ter dökmenin önemini o dönemlerde çok yakından gördüm.
Ülkemiz istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesie ulaşmış durumda. İstihdam sayımız 32 milyon 400 bine yükseldi. Son 1 yılda istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi arttı.
En önemli sorun işçi bulamama. Ustalarımız yanlarında çalıştıracak çırak bulamamaktan şikayetçi.