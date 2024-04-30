Erdoğan'dan Taksim açıklaması: Muhalefet ve bazı marjinal yapılar gölge düşürmeye çalışıyor

Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor. Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor.

1 Mayıs tarihi ülkemizde yıllarca sokak olaylarının sembolü olarak görüldü. 2008'de 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü ilan ederek buna son verdik. 1 Mayıs tarihi ülkemizde yıllarca sokak olaylarının sembolü olarak görüldü. 2008'de 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü ilan ederek buna son verdik.

(1 Mayıs) 55 ilimizdeki 103 etkinliğe izin verilmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır. (1 Mayıs) 55 ilimizdeki 103 etkinliğe izin verilmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır.

"Gün aşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. "Gün aşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır.

stanbul'da gösteri, yürüyüş, miting alanları bellidir. Gerekli izin ve tedbirler alındığı sürece herkes barışçıl protestosunu yapabilir. Taksim miting yeri değildir. 1 Mayıs için yapılan dayatmaları masum bulmuyoruz. stanbul'da gösteri, yürüyüş, miting alanları bellidir. Gerekli izin ve tedbirler alındığı sürece herkes barışçıl protestosunu yapabilir. Taksim miting yeri değildir. 1 Mayıs için yapılan dayatmaları masum bulmuyoruz.

Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferimize zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum. Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferimize zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum.

Çalışma hayatına dair kritik kararlar alımının arifesinde sizlerin görüşlerine başvurduk, bazı meselelerde çözüm yolları geliştirdik. Çalışma hayatına dair kritik kararlar alımının arifesinde sizlerin görüşlerine başvurduk, bazı meselelerde çözüm yolları geliştirdik.

Milletimizin takdiriyle geldiğimiz görevlerin yanı sıra çalışma hayatının bizzat içinde olmuş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, kendisi ve ailesi için ter dökmenin önemini o dönemlerde çok yakından gördüm. Milletimizin takdiriyle geldiğimiz görevlerin yanı sıra çalışma hayatının bizzat içinde olmuş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, kendisi ve ailesi için ter dökmenin önemini o dönemlerde çok yakından gördüm.

Ülkemiz istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesie ulaşmış durumda. İstihdam sayımız 32 milyon 400 bine yükseldi. Son 1 yılda istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi arttı. Ülkemiz istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesie ulaşmış durumda. İstihdam sayımız 32 milyon 400 bine yükseldi. Son 1 yılda istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi arttı.