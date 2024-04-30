https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/cumhurbaskani-erdogan-ile-ozgur-ozelin-gorusme-saati-ve-yeri-belli-oldu-1083329118.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşme saati ve yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşme saati ve yeri belli oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T17:59+0300

2024-04-30T17:59+0300

2024-04-30T18:10+0300

türkiye

son dakika

recep tayyip erdoğan

özgür özel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu sırasında CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmişti.Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası salondan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/tbmmde-anayasa-mesaisi-numan-kurtulmus-ile-ozgur-ozel-bir-araya-geldi-1083310220.html

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erdoğan özel görüşmesi ne zaman, cumhurbaşkanı erdoğan ile özgür özel nerede görüşecek, , cumhurbaşkanı erdoğan ile özgür özel saat kaçta görüşecek,