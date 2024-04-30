https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/cin-hamas-ve-el-fetih-uzlasma-saglamak-uzere-diyalogu-surdurme-konusunda-anlasti-1083308374.html

Çin: Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak üzere diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı

Çin: Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak üzere diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih'in Pekin'deki birlik görüşmelerinde diyalog yoluyla uzlaşma... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T11:57+0300

2024-04-30T11:57+0300

2024-04-30T11:57+0300

israil- filistin çatışması

hamas

el fetih

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

çin

çin dışişleri bakanlığı

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Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak için diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlenen basın toplantısında, “Çin'in daveti üzerine Hamas ve El Fetih temsilcileri Filistin uzlaşısını teşvik etmek üzere derin ve samimi bir diyalog gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz günlerde Pekin'e geldiler. İki taraf diyalog sürecini devam ettirme ve Filistin birliğinin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çaba gösterme konusunda mutabık kaldılar” açıklamasında bulundu.Sözcü, iki tarafın da 'diyalog yoluyla uzlaşmaya varılması yönündeki siyasi arzuyu' dile getirdiğini ve Çin'in Filistin halkına verdiği destekten duydukları derin takdiri ifade ettiklerini söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin ulusal otoritesinin güçlendirilmesini desteklediğini ve tüm Filistinli grupların diyalog ve istişare yoluyla uzlaşma sağlamalarını ve dayanışmayı arttırmalarını desteklediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hamas-rehine-gorusmelerine-iliskin-israilden-resmi-yanit-aldigini-acikladi-1083208019.html

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hamas, el fetih, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, çin, çin dışişleri bakanlığı