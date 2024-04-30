https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/cin-hamas-ve-el-fetih-uzlasma-saglamak-uzere-diyalogu-surdurme-konusunda-anlasti-1083308374.html
Çin: Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak üzere diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı
Çin: Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak üzere diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih'in Pekin'deki birlik görüşmelerinde diyalog yoluyla uzlaşma... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:57+0300
2024-04-30T11:57+0300
2024-04-30T11:57+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak için diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlenen basın toplantısında, “Çin'in daveti üzerine Hamas ve El Fetih temsilcileri Filistin uzlaşısını teşvik etmek üzere derin ve samimi bir diyalog gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz günlerde Pekin'e geldiler. İki taraf diyalog sürecini devam ettirme ve Filistin birliğinin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çaba gösterme konusunda mutabık kaldılar” açıklamasında bulundu.Sözcü, iki tarafın da 'diyalog yoluyla uzlaşmaya varılması yönündeki siyasi arzuyu' dile getirdiğini ve Çin'in Filistin halkına verdiği destekten duydukları derin takdiri ifade ettiklerini söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin ulusal otoritesinin güçlendirilmesini desteklediğini ve tüm Filistinli grupların diyalog ve istişare yoluyla uzlaşma sağlamalarını ve dayanışmayı arttırmalarını desteklediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hamas-rehine-gorusmelerine-iliskin-israilden-resmi-yanit-aldigini-acikladi-1083208019.html
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hamas, el fetih, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, çin, çin dışişleri bakanlığı
hamas, el fetih, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, çin, çin dışişleri bakanlığı
Çin: Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak üzere diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih'in Pekin'deki birlik görüşmelerinde diyalog yoluyla uzlaşma arayışına yönelik siyasi iradelerini ifade ettikleri belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hamas ve El Fetih uzlaşma sağlamak için diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlenen basın toplantısında, “Çin'in daveti üzerine Hamas ve El Fetih temsilcileri Filistin uzlaşısını teşvik etmek üzere derin ve samimi bir diyalog gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz günlerde Pekin'e geldiler. İki taraf diyalog sürecini devam ettirme ve Filistin birliğinin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çaba gösterme konusunda mutabık kaldılar” açıklamasında bulundu.
Sözcü, iki tarafın da 'diyalog yoluyla uzlaşmaya varılması yönündeki siyasi arzuyu' dile getirdiğini ve Çin'in Filistin halkına verdiği destekten duydukları derin takdiri ifade ettiklerini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin ulusal otoritesinin güçlendirilmesini desteklediğini ve tüm Filistinli grupların diyalog ve istişare yoluyla uzlaşma sağlamalarını ve dayanışmayı arttırmalarını desteklediğini söylemişti.