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Canlı yayında soyunup cinsel organını gösterdi: 'Ya kızını ya da anasını alacağım' tehdidi
Canlı yayında soyunup cinsel organını gösterdi: 'Ya kızını ya da anasını alacağım' tehdidi
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Mardin'de 'medyum' olduğunu iddia eden ve 'Yusuf Murat' adını kullanan bir kişi, canlı yayında tartıştığı kişilere yönelik tehditler ve küfürler savurdu... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T13:30+0300
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Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı. Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip tehditlerde bulundu.Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacağım ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” dediği görüldü.Canlı yayında tavuk kesmişAyrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Mynet'te yer alan habere göre, ifade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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canlı yayın, polis, tecavüz, gözaltı, gözaltı kararı, cimer, canlı yayın, sosyal medya, medyum, fal, tehdit
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Canlı yayında soyunup cinsel organını gösterdi: 'Ya kızını ya da anasını alacağım' tehdidi

13:30 30.04.2024
© Fotolia / Wernerimageskelepçe - kadın
kelepçe - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© Fotolia / Wernerimages
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Mardin'de 'medyum' olduğunu iddia eden ve 'Yusuf Murat' adını kullanan bir kişi, canlı yayında tartıştığı kişilere yönelik tehditler ve küfürler savurdu. Görüntülerde, kişinin soyunup cinsel organını gösterdiği ve "Benim utanmam yok. Ya kızını alacağım ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum" şeklinde tehditlerde bulunduğu belirtildi.
Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı. Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip tehditlerde bulundu.
Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacağım ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” dediği görüldü.

Canlı yayında tavuk kesmiş

Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.
Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Mynet'te yer alan habere göre, ifade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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