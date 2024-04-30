https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/canli-yayinda-soyunup-cinsel-organini-gosterdi-ya-kizini-ya-da-anasini-alacagim-tehdidi-1083313968.html

Canlı yayında soyunup cinsel organını gösterdi: 'Ya kızını ya da anasını alacağım' tehdidi

Canlı yayında soyunup cinsel organını gösterdi: 'Ya kızını ya da anasını alacağım' tehdidi

Sputnik Türkiye

Mardin'de 'medyum' olduğunu iddia eden ve 'Yusuf Murat' adını kullanan bir kişi, canlı yayında tartıştığı kişilere yönelik tehditler ve küfürler savurdu... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:30+0300

2024-04-30T13:30+0300

2024-04-30T13:30+0300

yaşam

canlı yayın

polis

tecavüz

gözaltı

gözaltı kararı

cimer

canlı yayın

sosyal medya

medyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060315068_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_657cc685cced6508f315a37c833802de.jpg

Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı. Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip tehditlerde bulundu.Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacağım ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” dediği görüldü.Canlı yayında tavuk kesmişAyrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Mynet'te yer alan habere göre, ifade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/bazi-sigaralar-artik-satilmayacak-boykot-basladi-1083308849.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

canlı yayın, polis, tecavüz, gözaltı, gözaltı kararı, cimer, canlı yayın, sosyal medya, medyum, fal, tehdit