https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/canli-yayin-esnasinda-hayatini-kaybetmisti-kamyonun-carptigi-anin-goruntuleri-ortaya-cikti-1083323468.html
Canlı yayın esnasında hayatını kaybetmişti: Kamyonun çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Canlı yayın esnasında hayatını kaybetmişti: Kamyonun çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Canlı yayın yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan son yolculuğuna uğurlandı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T15:51+0300
2024-04-30T15:51+0300
2024-04-30T15:53+0300
türkiye
neşet turan
sosyal medya
kaza
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CZN Burak ile görüşmek için 8 gün önce Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'a dün akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında canlı yayın yaparken kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Turan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktıNeşet Turan'ın yol kenarın yürüdüğü, kamyonun arkadan hızla Turan'a çarptığı görülüyor.Kayseri'de toprağa verildiFeci kazada hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/canli-yayin-yaparken-kamyon-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1083273222.html
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neşet turan, sosyal medya, kaza
Canlı yayın esnasında hayatını kaybetmişti: Kamyonun çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı
15:51 30.04.2024 (güncellendi: 15:53 30.04.2024)
Canlı yayın yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan son yolculuğuna uğurlandı.
CZN Burak ile görüşmek için 8 gün önce Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'a dün akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında canlı yayın yaparken kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Turan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı
Neşet Turan'ın yol kenarın yürüdüğü, kamyonun arkadan hızla Turan'a çarptığı görülüyor.
Kayseri'de toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.