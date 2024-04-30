https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/canli-yayin-esnasinda-hayatini-kaybetmisti-kamyonun-carptigi-anin-goruntuleri-ortaya-cikti-1083323468.html

Canlı yayın esnasında hayatını kaybetmişti: Kamyonun çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Canlı yayın esnasında hayatını kaybetmişti: Kamyonun çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Canlı yayın yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan son yolculuğuna uğurlandı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T15:51+0300

2024-04-30T15:51+0300

2024-04-30T15:53+0300

türkiye

neşet turan

sosyal medya

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083273063_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_d61eb742e5f3ffd746fc3b7fbe201558.jpg

CZN Burak ile görüşmek için 8 gün önce Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'a dün akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında canlı yayın yaparken kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Turan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktıNeşet Turan'ın yol kenarın yürüdüğü, kamyonun arkadan hızla Turan'a çarptığı görülüyor.Kayseri'de toprağa verildiFeci kazada hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/canli-yayin-yaparken-kamyon-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1083273222.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

neşet turan, sosyal medya, kaza