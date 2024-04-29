https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/canli-yayin-yaparken-kamyon-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1083273222.html
Canlı yayın yaparken kamyon çarpan 'Yürüyen Adam' lakaplı Neşet Turan hayatını kaybetti
Canlı yayın yaparken kamyon çarpan 'Yürüyen Adam' lakaplı Neşet Turan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a doğru ilerleyen ve 8 gündür yolda olan "Yürüyen Adam" lakaplı Neşet Turan, canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T14:56+0300
2024-04-29T14:56+0300
2024-04-29T15:06+0300
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Kayseri'de oturan Neşet Turan, İstanbul'a gitmek için 2 arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı. Güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam eden Neşet Turan, bugün saat 20.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarına geldiğinde, yolda kenarında yürürken bir taraftan da sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı.Yol kenarında yürüyüp, bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapan Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/emre-belozoglu-sosyal-medya-bir-lagim-cukuru-1083100578.html
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Canlı yayın yaparken kamyon çarpan 'Yürüyen Adam' lakaplı Neşet Turan hayatını kaybetti
14:56 29.04.2024 (güncellendi: 15:06 29.04.2024)
Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a doğru ilerleyen ve 8 gündür yolda olan "Yürüyen Adam" lakaplı Neşet Turan, canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Turan'ın CZN Burak ile görüşmek için yola çıktığı öğrenildi.
Kayseri'de oturan Neşet Turan, İstanbul'a gitmek için 2 arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı. Güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam eden Neşet Turan, bugün saat 20.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarına geldiğinde, yolda kenarında yürürken bir taraftan da sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı.
Yol kenarında yürüyüp, bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapan Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.