https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cumhurbaskani-erdogan-ile-ozgur-ozel-gorusmesi-2-mayista-1083277069.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 2 Mayıs Perşembe günü Beştepe'de bir araya gelecek. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T16:32+0300

2024-04-29T16:32+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği tarih belli oldu. Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs Perşembe günü Beştepe'de kabul edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu sırasında CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası salondan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ozgur-ozel-gorusme-gundemini-buradan-ilan-etmem-cumhurbaskanina-acik-mektup-gibi-olur-1083078244.html

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