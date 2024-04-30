https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/botas-dogalgazda-mayis-tarifesini-duyurdu-avrupada-en-dusuk-dogalgaz-fiyati-ulkemizde--1083327901.html
BOTAŞ doğalgazda mayıs tarifesini duyurdu: 'Avrupa'da en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde'
BOTAŞ doğalgazda mayıs tarifesini duyurdu: 'Avrupa'da en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde'
Sputnik Türkiye
Doğalgazda mayıs tarifesini açıklayan BOTAŞ, mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarifenin sabit kaldığını duyurdu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T17:25+0300
2024-04-30T17:25+0300
2024-04-30T17:25+0300
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayıs itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/subat-ayinda-en-fazla-dogalgaz-ithalati-rusyadan-1083318202.html
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botaş, doğalgaz, tarife
BOTAŞ doğalgazda mayıs tarifesini duyurdu: 'Avrupa'da en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde'
Doğalgazda mayıs tarifesini açıklayan BOTAŞ, mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarifenin sabit kaldığını duyurdu.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayıs itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.