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Şubat ayında en fazla doğalgaz ithalatı Rusya'dan
Şubat ayında en fazla doğalgaz ithalatı Rusya'dan
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11.2 azalarak 5 milyar 337 milyon 32 bin metreküp oldu. En fazla ithalat Rusya'dan... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T14:13+0300
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun şubat ayına ilişkin 'Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, ithalatın 3 milyar 675 milyon 80 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 661 milyon 52 metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.Böylece toplam doğalgaz ithalatı bu dönemde yüzde 11.2 azalarak 5 milyar 337 milyon 32 bin metreküp oldu.Rusya'yı Azerbaycan ve İran izlediŞubatta en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 658 milyon 23 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 775 milyon 76 metreküp ile Azerbaycan, 241 milyon 81 metreküp ile İran takip etti.Bu dönemde ABD'den 813 milyon 16 bin metreküp LNG ithal edildi.Doğalgaz stok miktarı arttıTürkiye'de doğalgaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.53 artışla 5 milyar 363 milyon metreküpe yükseldi.Doğalgaz stokunun 4 milyar 955 milyon metreküpü yeraltı depolama tesislerinde, 408 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor. Konutlarda doğalgaz tüketimi yüzde 20.9 arttıÜlkede toplam doğalgaz tüketimi şubatta yıllık bazda yüzde 4.45 artarak yaklaşık 6 milyar 372 milyon 24 bin metreküpe ulaştı.Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 27.35 artışla 1 milyar 158 milyon 87 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 55.10 azalarak 520 milyon 83 bin metreküpe düştü.Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 20.9 artarak 3 milyar 602 milyon metreküp oldu.
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rusya, enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı, türkiye
rusya, enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı, türkiye

Şubat ayında en fazla doğalgaz ithalatı Rusya'dan

14:13 30.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran doğalgaz
İran doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11.2 azalarak 5 milyar 337 milyon 32 bin metreküp oldu. En fazla ithalat Rusya'dan yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun şubat ayına ilişkin 'Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, ithalatın 3 milyar 675 milyon 80 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 661 milyon 52 metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğalgaz ithalatı bu dönemde yüzde 11.2 azalarak 5 milyar 337 milyon 32 bin metreküp oldu.

Rusya'yı Azerbaycan ve İran izledi

Şubatta en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 658 milyon 23 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 775 milyon 76 metreküp ile Azerbaycan, 241 milyon 81 metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde ABD'den 813 milyon 16 bin metreküp LNG ithal edildi.

Doğalgaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.53 artışla 5 milyar 363 milyon metreküpe yükseldi.

Doğalgaz stokunun 4 milyar 955 milyon metreküpü yeraltı depolama tesislerinde, 408 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Konutlarda doğalgaz tüketimi yüzde 20.9 arttı

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi şubatta yıllık bazda yüzde 4.45 artarak yaklaşık 6 milyar 372 milyon 24 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 27.35 artışla 1 milyar 158 milyon 87 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 55.10 azalarak 520 milyon 83 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 20.9 artarak 3 milyar 602 milyon metreküp oldu.
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