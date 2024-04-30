Bakan Koca duyurdu: Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı

"Gelinen noktada TUKMOS komisyonları tarafından önerilip Tıpta Uzmanlık Kurulunca ön kabul süreci tamamlanan 43 tıpta uzmanlık ana dal, 43 tıpta uzmanlık yan dal ve 9 diş hekimliğinde uzmanlık ana dal olmak üzere toplam 95 uzmanlık dalına ilişkin taslak müfredatın, öneri ve itirazların alınabilmesi için 29 Nisan 2024 tarihli ve 2510 sayılı Kurul Kararı gereğince askı süreci başlatılmıştır.

Taslak müfredatlar 'tuk.saglik.gov.tr' resmi internet sayfasında 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla erişime açılmış olup öneri ve itirazlar, resmi sayfada yer alan bağlantı üzerinden 6 Mayıs - 6 Haziran 2024 tarihleri arasında bir aylık süre içerisinde online ortamda başvuru formu aracılığıyla alınacaktır. Belirlenen süre içerisinde ve/veya online başvuru formu aracılığıyla yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır."