https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/bakan-ersoy-tarih-verdi-f1-yarislari-istanbula-gelecek-1083302403.html

Bakan Ersoy tarih verdi: F1 yarışları İstanbul'a gelecek

Bakan Ersoy tarih verdi: F1 yarışları İstanbul'a gelecek

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

formula 1

formula 1

formula 1

formula 1 (f1)

formula 1 dünya şampiyonası

formula 1 türkiye grand prix

türkiye

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/formula-1de-bu-kez-yeni-durak-cin-1082935656.html

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