https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/bakan-ersoy-tarih-verdi-f1-yarislari-istanbula-gelecek-1083302403.html
Bakan Ersoy tarih verdi: F1 yarışları İstanbul'a gelecek
Bakan Ersoy tarih verdi: F1 yarışları İstanbul'a gelecek
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:55+0300
2024-04-30T10:55+0300
2024-04-30T11:02+0300
türkiye
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formula 1 türkiye grand prix
türkiye
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/formula-1de-bu-kez-yeni-durak-cin-1082935656.html
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Bakan Ersoy tarih verdi: F1 yarışları İstanbul'a gelecek
10:55 30.04.2024 (güncellendi: 11:02 30.04.2024)
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.