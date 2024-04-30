https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ameliyatini-yapan-doktora-saldiran-hastayla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1083338771.html

Ameliyatını yapan doktora saldıran hastayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ameliyatını yapan doktora saldıran hastayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Giresun'da hastanın ameliyatını yapan doktora saldırmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasta sözlü ve fiziksel saldırıyla ilgili karakola götürüldü. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T23:46+0300

2024-04-30T23:46+0300

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türkiye

giresun

doktor

saldırı

hasta

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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinde görevli asistan doktor Uğur Semiz, randevusuz muayeneye olmaya geldiği iddia edilen, daha önce ameliyatını yaptığı hastası B.A'nın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.Doktorun beyaz kod bildiriminde bulunup şikayetçi olduğu olayda şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastanenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanemiz üroloji kliniğinde görevli asistan doktorumuz Uğur Semiz'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/bakan-koca-duyurdu-tip-ve-dis-hekimligi-uzmanlik-egitimine-iliskin-taslak-mufredat-erisime-acildi-1083331286.html

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