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Almanya'da işsizlik maaşı ile geçinen Türk, kurduğu tuzak ile 175 milyon liralık vurgun yaptı
Almanya'da işsizlik maaşı ile geçinen Türk, kurduğu tuzak ile 175 milyon liralık vurgun yaptı
Sputnik Türkiye
"Sende ölüm büyüsü var" dediği kadını ilaçla uyuşturup bilgilerini çalan Serkan Ö. adlı kişi, bir kadının 6 yıl boyunca tam 175 milyon lirasını çaldı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T12:57+0300
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dünya
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almanya
cin
yalan
yalan makinesi
ilaç
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Almanya'da normal şartlarda işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Ö, kendisinin geleceği gördüğünü ve büyüyle uğraştığını iddia ederek yaklaşık 175 milyon liralık vurgun yaptı. Kadının üzerinde 'ölüm büyüsü' olduğuna inandıran Serkan Ö.'nün 6 yıl boyunca kadını ilaçlı sularla uyuşturup bilgilerini çaldığı öğrenildi. Medyada çıkan haberlere göre, inşaat, otomobil ve teknoloji gibi sektörlerde faaliyet gösteren ve şirket yönetiminde yer alan 55 yaşındaki N.B. adlı kadın, bir yakını aracılığıyla geleceği gördüğünü söyleyen Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile Münih'te tanıştı. İlaçlar sayesinde kadının anlattığı bilgileri kadına geleceği görmüşcesine anlattı2018 yılından itibaren kahve, su, el falı gibi oyunlarla kadının geleceğini gördüğünü iddia eden Serkan Ö, varlıklı N.B'yi 'eşinin ailesi sana ölüm büyüsü yapmış' yalanına inandırdı. Bu süreden sonra kadın ile Serkan 'cin çıkarma seanslarına' girmeye başladı.İddialara göre, N.B. adlı kadına ilaçlı su verip özel hayatını ve iş hayatını anlattıran Serkan, bu seansta öğrendiği bilgileri başka seanslarda kadına 'geleceği görüyormuşcasına' anlattı. Böylece kadının güvenini sağladı. Kadını ölümle tehdit etti, 175 milyon lirasını aldı Talihsiz kadına yeni bir telefon veren ve tüm iletişimi bunun üzerinden sağlamasını isteyen Serkan Ö. iddiaya göre 'artık sana iyilikte kötülükte benden' diyerek genç kadını ölümle tehdit etti, sürekli para istedi.6 yıl boyunca N.B., şirket ve kişisel hesaplarından Serkan Ö.'ye 175 milyon liraya yakın para aktardı.Kadın işi anladığında çok geç olmuştu2023 yılında Serkan Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini öldürebileceğini söylemesi ardından durumdan rahatsızlık duyan N.B. seanslarda verilen ilaçlı suları içmeye başlamaması ardından kendini daha iyi hissetmeye başladı. Olaydan şüphelenmeye başlayan N.B., durumu ailesine anlattı. Olayın bir dolandırıcılık vakası olduğunu hemen anlayan aile, Serkan Ö. ve partnesi Süreyya Ö. hakkında polise başvurdu. Aile polise gittiği sırada Serkan Ö. hakkında önceden 62 kez şikayet olduğu ortaya çıktı. Serkan Ö.'ye 7 yıl hapis cezası verilirken, duruşmanın ikinci gününde ortadan kaybolan adamın Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. Çift hakkında Avrupa'da yakalama kararı çıkartıldı.
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dolandırıcılık, almanya, cin, yalan, yalan makinesi, ilaç, şirket, falcı, falcılık
dolandırıcılık, almanya, cin, yalan, yalan makinesi, ilaç, şirket, falcı, falcılık

Almanya'da işsizlik maaşı ile geçinen Türk, kurduğu tuzak ile 175 milyon liralık vurgun yaptı

12:57 30.04.2024
Serkan Ö
Serkan Ö - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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"Sende ölüm büyüsü var" dediği kadını ilaçla uyuşturup bilgilerini çalan Serkan Ö. adlı kişi, bir kadının 6 yıl boyunca tam 175 milyon lirasını çaldı.
Almanya'da normal şartlarda işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Ö, kendisinin geleceği gördüğünü ve büyüyle uğraştığını iddia ederek yaklaşık 175 milyon liralık vurgun yaptı. Kadının üzerinde 'ölüm büyüsü' olduğuna inandıran Serkan Ö.'nün 6 yıl boyunca kadını ilaçlı sularla uyuşturup bilgilerini çaldığı öğrenildi.
Medyada çıkan haberlere göre, inşaat, otomobil ve teknoloji gibi sektörlerde faaliyet gösteren ve şirket yönetiminde yer alan 55 yaşındaki N.B. adlı kadın, bir yakını aracılığıyla geleceği gördüğünü söyleyen Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile Münih'te tanıştı.

İlaçlar sayesinde kadının anlattığı bilgileri kadına geleceği görmüşcesine anlattı

2018 yılından itibaren kahve, su, el falı gibi oyunlarla kadının geleceğini gördüğünü iddia eden Serkan Ö, varlıklı N.B'yi 'eşinin ailesi sana ölüm büyüsü yapmış' yalanına inandırdı. Bu süreden sonra kadın ile Serkan 'cin çıkarma seanslarına' girmeye başladı.
İddialara göre, N.B. adlı kadına ilaçlı su verip özel hayatını ve iş hayatını anlattıran Serkan, bu seansta öğrendiği bilgileri başka seanslarda kadına 'geleceği görüyormuşcasına' anlattı. Böylece kadının güvenini sağladı.

Kadını ölümle tehdit etti, 175 milyon lirasını aldı

Talihsiz kadına yeni bir telefon veren ve tüm iletişimi bunun üzerinden sağlamasını isteyen Serkan Ö. iddiaya göre 'artık sana iyilikte kötülükte benden' diyerek genç kadını ölümle tehdit etti, sürekli para istedi.
6 yıl boyunca N.B., şirket ve kişisel hesaplarından Serkan Ö.'ye 175 milyon liraya yakın para aktardı.

Kadın işi anladığında çok geç olmuştu

2023 yılında Serkan Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini öldürebileceğini söylemesi ardından durumdan rahatsızlık duyan N.B. seanslarda verilen ilaçlı suları içmeye başlamaması ardından kendini daha iyi hissetmeye başladı. Olaydan şüphelenmeye başlayan N.B., durumu ailesine anlattı.
Olayın bir dolandırıcılık vakası olduğunu hemen anlayan aile, Serkan Ö. ve partnesi Süreyya Ö. hakkında polise başvurdu. Aile polise gittiği sırada Serkan Ö. hakkında önceden 62 kez şikayet olduğu ortaya çıktı.
Serkan Ö.'ye 7 yıl hapis cezası verilirken, duruşmanın ikinci gününde ortadan kaybolan adamın Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. Çift hakkında Avrupa'da yakalama kararı çıkartıldı.
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