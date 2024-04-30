https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/alman-basini-rus-ordusu-casov-yari-alirsa-bitisikteki-kentlerin-ates-kontrolunu-ele-gecirir-1083337017.html
Alman basını: Rus ordusu Çasov Yar'ı alırsa bitişikteki kentlerin ateş kontrolünü ele geçirir
Alman basını: Rus ordusu Çasov Yar'ı alırsa bitişikteki kentlerin ateş kontrolünü ele geçirir
Sputnik Türkiye
Spiegel, Rus ordusunun Çasov Yar'ı ele geçirmesinin ardından bitişikteki kentler üzerinde ateş kontrolünü sağlayacağını yazdı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T22:26+0300
2024-04-30T22:26+0300
2024-04-30T22:26+0300
ukrayna krizi
spiegel
çasov yar
ukrayna
donbass
rus ordusu
vladimir zelenskiy
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Alman Spiegel dergisinde yayınlanan makalede, Donbass’ta ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun Çasov Yar'ı ele geçirmesinin ardından bitişikteki kentler üzerinde ateş kontrolünü sağlayacağını belirtildi.Makalede, “Şehir, Konstantinovka ile Bahmut arasında stratejik açıdan önemli bir tepe üzerinde yer alıyor. Arkasında açık araziler bulunuyor. Ruslar Çasov Yar'ı alırsa çevredeki şehirler üzerinde ateş kontrolüne sahip olacaklar” ifadelerine yer verildi.Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekilen makalede, “Konstantinovka'yı ele geçirerek Donbass'taki önemli bir ikmal hattına erişecekler. Ukraynalıların bölgedeki en önemli savunma mevzileri olan Kramatorsk ve Slavyansk'a giden hattı kontrol altına almış olacaklar” değerlendirmesi yapıldı.Makalede ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kenti elinde tutma ihtimalinin düşük olduğu konusunda uyarıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynali-general-ukrayna-ordusu-ihalar-nedeniyle-casov-yardaki-techizati-kullanamiyor-1082837783.html
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spiegel, çasov yar, ukrayna, donbass, rus ordusu, vladimir zelenskiy
spiegel, çasov yar, ukrayna, donbass, rus ordusu, vladimir zelenskiy
Alman basını: Rus ordusu Çasov Yar'ı alırsa bitişikteki kentlerin ateş kontrolünü ele geçirir
Spiegel, Rus ordusunun Çasov Yar'ı ele geçirmesinin ardından bitişikteki kentler üzerinde ateş kontrolünü sağlayacağını yazdı.
Alman Spiegel dergisinde yayınlanan makalede, Donbass’ta ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun Çasov Yar'ı ele geçirmesinin ardından bitişikteki kentler üzerinde ateş kontrolünü sağlayacağını belirtildi.
Makalede, “Şehir, Konstantinovka ile Bahmut arasında stratejik açıdan önemli bir tepe üzerinde yer alıyor. Arkasında açık araziler bulunuyor. Ruslar Çasov Yar'ı alırsa çevredeki şehirler üzerinde ateş kontrolüne sahip olacaklar” ifadelerine yer verildi.
Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekilen makalede, “Konstantinovka'yı ele geçirerek Donbass'taki önemli bir ikmal hattına erişecekler. Ukraynalıların bölgedeki en önemli savunma mevzileri olan Kramatorsk ve Slavyansk'a giden hattı kontrol altına almış olacaklar” değerlendirmesi yapıldı.
Makalede ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kenti elinde tutma ihtimalinin düşük olduğu konusunda uyarıldığı kaydedildi.