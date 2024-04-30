https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/alman-basini-rus-ordusu-casov-yari-alirsa-bitisikteki-kentlerin-ates-kontrolunu-ele-gecirir-1083337017.html

Alman basını: Rus ordusu Çasov Yar'ı alırsa bitişikteki kentlerin ateş kontrolünü ele geçirir

Alman basını: Rus ordusu Çasov Yar'ı alırsa bitişikteki kentlerin ateş kontrolünü ele geçirir

Sputnik Türkiye

Spiegel, Rus ordusunun Çasov Yar'ı ele geçirmesinin ardından bitişikteki kentler üzerinde ateş kontrolünü sağlayacağını yazdı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T22:26+0300

2024-04-30T22:26+0300

2024-04-30T22:26+0300

ukrayna krizi

spiegel

çasov yar

ukrayna

donbass

rus ordusu

vladimir zelenskiy

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Alman Spiegel dergisinde yayınlanan makalede, Donbass’ta ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun Çasov Yar'ı ele geçirmesinin ardından bitişikteki kentler üzerinde ateş kontrolünü sağlayacağını belirtildi.Makalede, “Şehir, Konstantinovka ile Bahmut arasında stratejik açıdan önemli bir tepe üzerinde yer alıyor. Arkasında açık araziler bulunuyor. Ruslar Çasov Yar'ı alırsa çevredeki şehirler üzerinde ateş kontrolüne sahip olacaklar” ifadelerine yer verildi.Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekilen makalede, “Konstantinovka'yı ele geçirerek Donbass'taki önemli bir ikmal hattına erişecekler. Ukraynalıların bölgedeki en önemli savunma mevzileri olan Kramatorsk ve Slavyansk'a giden hattı kontrol altına almış olacaklar” değerlendirmesi yapıldı.Makalede ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kenti elinde tutma ihtimalinin düşük olduğu konusunda uyarıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynali-general-ukrayna-ordusu-ihalar-nedeniyle-casov-yardaki-techizati-kullanamiyor-1082837783.html

çasov yar

ukrayna

donbass

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