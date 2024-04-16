https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynali-general-ukrayna-ordusu-ihalar-nedeniyle-casov-yardaki-techizati-kullanamiyor-1082837783.html

Ukraynalı general: Ukrayna ordusu, İHA’lar nedeniyle Çasov Yar'daki teçhizatı kullanamıyor

Ukraynalı general: Ukrayna ordusu, İHA’lar nedeniyle Çasov Yar'daki teçhizatı kullanamıyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Ukrayna ordusunun İHA’ların Rus birlikleri tarafından yoğun kullanımı nedeniyle Çasov Yar'daki teçhizatı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T21:05+0300

2024-04-16T21:05+0300

2024-04-16T21:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

sergey krivonos

ukrayna ordusu

rus ordusu

çasov yar

insansız hava aracı (iha)

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Direct adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus birliklerinin insansız hava araçlarını (İHA) yoğun şekilde kullanmasının Ukrayna ordusunun Çasov Yar yakınlarındaki durumunu zorlaştırdığını ve muharebe alanında klasik askeri teçhizatı kullanmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini söyledi.Krivonos, “Rus ordusu, Çasov Yar bölgesinde elektronik harp sistemlerinin yanı sıra farklı işlevlere sahip insansız hava araçlarını çok aktif ve güçlü bir şekilde kullanıyorlar” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muharebe alanında klasik askeri teçhizatı kullanmasının neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Krivonos, maliyeti 2 bin dolar civarında olan İHA'ların, bazı zırhlı araçları rahatlıkla imha edebildiğine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-topcu-birligi-casov-yarda-ukraynali-asker-ve-techizatin-yogunlastigi-yeri-vurdu-1082821525.html

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ukrayna, rusya, sergey krivonos, ukrayna ordusu, rus ordusu, çasov yar, insansız hava aracı (iha)