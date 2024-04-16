https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynali-general-ukrayna-ordusu-ihalar-nedeniyle-casov-yardaki-techizati-kullanamiyor-1082837783.html
Ukraynalı general: Ukrayna ordusu, İHA’lar nedeniyle Çasov Yar'daki teçhizatı kullanamıyor
Ukraynalı general: Ukrayna ordusu, İHA’lar nedeniyle Çasov Yar'daki teçhizatı kullanamıyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Ukrayna ordusunun İHA’ların Rus birlikleri tarafından yoğun kullanımı nedeniyle Çasov Yar'daki teçhizatı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T21:05+0300
2024-04-16T21:05+0300
2024-04-16T21:05+0300
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ukrayna
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sergey krivonos
ukrayna ordusu
rus ordusu
çasov yar
insansız hava aracı (iha)
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Direct adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus birliklerinin insansız hava araçlarını (İHA) yoğun şekilde kullanmasının Ukrayna ordusunun Çasov Yar yakınlarındaki durumunu zorlaştırdığını ve muharebe alanında klasik askeri teçhizatı kullanmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini söyledi.Krivonos, “Rus ordusu, Çasov Yar bölgesinde elektronik harp sistemlerinin yanı sıra farklı işlevlere sahip insansız hava araçlarını çok aktif ve güçlü bir şekilde kullanıyorlar” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muharebe alanında klasik askeri teçhizatı kullanmasının neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Krivonos, maliyeti 2 bin dolar civarında olan İHA'ların, bazı zırhlı araçları rahatlıkla imha edebildiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-topcu-birligi-casov-yarda-ukraynali-asker-ve-techizatin-yogunlastigi-yeri-vurdu-1082821525.html
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ukrayna, rusya, sergey krivonos, ukrayna ordusu, rus ordusu, çasov yar, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, rusya, sergey krivonos, ukrayna ordusu, rus ordusu, çasov yar, insansız hava aracı (iha)
Ukraynalı general: Ukrayna ordusu, İHA’lar nedeniyle Çasov Yar'daki teçhizatı kullanamıyor
Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Ukrayna ordusunun İHA’ların Rus birlikleri tarafından yoğun kullanımı nedeniyle Çasov Yar'daki teçhizatı kullanamadığını belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Direct adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus birliklerinin insansız hava araçlarını (İHA) yoğun şekilde kullanmasının Ukrayna ordusunun Çasov Yar yakınlarındaki durumunu zorlaştırdığını ve muharebe alanında klasik askeri teçhizatı kullanmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini söyledi.
Krivonos, “Rus ordusu, Çasov Yar bölgesinde elektronik harp sistemlerinin yanı sıra farklı işlevlere sahip insansız hava araçlarını çok aktif ve güçlü bir şekilde kullanıyorlar” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muharebe alanında klasik askeri teçhizatı kullanmasının neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Krivonos, maliyeti 2 bin dolar civarında olan İHA'ların, bazı zırhlı araçları rahatlıkla imha edebildiğine dikkat çekti.