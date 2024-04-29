Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden amblem değişikliği kararı
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), belediyenin resmi ambleminin belirlenmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağı duyuruldu.
ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediyeye, 31 Mart seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda sosyal medya ve 153 çağrı merkezinden yoğun başvuru geldiği belirtildi.
Belediye Meclisi'nce tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesinde ise 3'te 2 çoğunluk arandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"ABB Meclisi'nde CHP Grubu 3'te 2 çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır. Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışmayla Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır."
📢 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AMBLEMİ KONUSUNDA AÇIKLAMA— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 29, 2024
Ankara Büyükşehir Belediyesine 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru gelmektedir. Konu hakkında;
- Belediye… pic.twitter.com/WtV7dkGFqa