https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/afyonkarahisar-valisinden-belediyeye-kayit-cihazlari-yerlestirildigi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1083336880.html
Afyonkarahisar Valisi'nden belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama
Afyonkarahisar Valisi'nden belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T22:37+0300
2024-04-30T22:37+0300
2024-04-30T22:37+0300
afyonkarahisar
türkiye
dinleme cihazı
yasa dışı dinleme
kübra güran yiğitbaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060542430_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d71261bd0a01f14a39f0468d0e8ba324.jpg
Gazetecilere açıklamada bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bir gazetecinin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesinde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusuna yanıt verdi."2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı" diyen Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:'Savcılığımızın incelemesi devam ediyor'Yiğibaşı, valilik olarak her türlü suçla ve suçluyla mücadele olarak doğrudan sorumlu olduklarını vurguladı.Güvenlik güçleriyle Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometre karesinde her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında görevli olduklarını aktaran Yiğitbaşı, "İddialar üzerine herhangi bir teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Herhangi bir tutanak ve rapor tutulmuş olmadığı söyleniyor. Halen savcılığımızın incelemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda savcılığımızın da açıklama yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-esra-albayrak-paylasimlariyla-ilgili-aciklama-1083336724.html
afyonkarahisar
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060542430_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_fd63c2bfefd777ad7404191cf24bfedc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afyonkarahisar, dinleme cihazı, yasa dışı dinleme, kübra güran yiğitbaşı
afyonkarahisar, dinleme cihazı, yasa dışı dinleme, kübra güran yiğitbaşı
Afyonkarahisar Valisi'nden belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz" dedi.
Gazetecilere açıklamada bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bir gazetecinin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesinde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusuna yanıt verdi.
"2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı" diyen Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da halen hiç kimseye suçlama yapılmamış. Yani bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici"
'Savcılığımızın incelemesi devam ediyor'
Yiğibaşı, valilik olarak her türlü suçla ve suçluyla mücadele olarak doğrudan sorumlu olduklarını vurguladı.
Güvenlik güçleriyle Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometre karesinde her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında görevli olduklarını aktaran Yiğitbaşı, "İddialar üzerine herhangi bir teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Herhangi bir tutanak ve rapor tutulmuş olmadığı söyleniyor. Halen savcılığımızın incelemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda savcılığımızın da açıklama yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.