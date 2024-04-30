https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/afyonkarahisar-valisinden-belediyeye-kayit-cihazlari-yerlestirildigi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1083336880.html

Afyonkarahisar Valisi'nden belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama

Afyonkarahisar Valisi'nden belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T22:37+0300

2024-04-30T22:37+0300

2024-04-30T22:37+0300

afyonkarahisar

türkiye

dinleme cihazı

yasa dışı dinleme

kübra güran yiğitbaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060542430_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d71261bd0a01f14a39f0468d0e8ba324.jpg

Gazetecilere açıklamada bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bir gazetecinin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesinde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusuna yanıt verdi."2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı" diyen Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:'Savcılığımızın incelemesi devam ediyor'Yiğibaşı, valilik olarak her türlü suçla ve suçluyla mücadele olarak doğrudan sorumlu olduklarını vurguladı.Güvenlik güçleriyle Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometre karesinde her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında görevli olduklarını aktaran Yiğitbaşı, "İddialar üzerine herhangi bir teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Herhangi bir tutanak ve rapor tutulmuş olmadığı söyleniyor. Halen savcılığımızın incelemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda savcılığımızın da açıklama yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-esra-albayrak-paylasimlariyla-ilgili-aciklama-1083336724.html

afyonkarahisar

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afyonkarahisar, dinleme cihazı, yasa dışı dinleme, kübra güran yiğitbaşı