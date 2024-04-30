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Afyonkarahisar Valisi'nden belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama
Afyonkarahisar Valisi'nden belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T22:37+0300
2024-04-30T22:37+0300
afyonkarahisar
türkiye
dinleme cihazı
yasa dışı dinleme
kübra güran yiğitbaşı
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Gazetecilere açıklamada bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bir gazetecinin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesinde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusuna yanıt verdi."2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı" diyen Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:'Savcılığımızın incelemesi devam ediyor'Yiğibaşı, valilik olarak her türlü suçla ve suçluyla mücadele olarak doğrudan sorumlu olduklarını vurguladı.Güvenlik güçleriyle Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometre karesinde her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında görevli olduklarını aktaran Yiğitbaşı, "İddialar üzerine herhangi bir teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Herhangi bir tutanak ve rapor tutulmuş olmadığı söyleniyor. Halen savcılığımızın incelemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda savcılığımızın da açıklama yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-esra-albayrak-paylasimlariyla-ilgili-aciklama-1083336724.html
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afyonkarahisar, dinleme cihazı, yasa dışı dinleme, kübra güran yiğitbaşı
afyonkarahisar, dinleme cihazı, yasa dışı dinleme, kübra güran yiğitbaşı

Afyonkarahisar Valisi'nden belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklama

22:37 30.04.2024
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz" dedi.
Gazetecilere açıklamada bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bir gazetecinin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesinde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusuna yanıt verdi.
"2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı" diyen Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da halen hiç kimseye suçlama yapılmamış. Yani bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici"

'Savcılığımızın incelemesi devam ediyor'

Yiğibaşı, valilik olarak her türlü suçla ve suçluyla mücadele olarak doğrudan sorumlu olduklarını vurguladı.
Güvenlik güçleriyle Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometre karesinde her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında görevli olduklarını aktaran Yiğitbaşı, "İddialar üzerine herhangi bir teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Herhangi bir tutanak ve rapor tutulmuş olmadığı söyleniyor. Halen savcılığımızın incelemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda savcılığımızın da açıklama yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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