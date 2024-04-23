https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/acun-ilicali-dertten-daha-cok-paramiz-var-1083060382.html

Acun Ilıcalı: Dertten daha çok paramız var

Acun Ilıcalı: Dertten daha çok paramız var

Sputnik Türkiye

Acun Ilıcalı, katıldığı bir programdan "Dertten daha çok paramız var" dedi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T13:37+0300

2024-04-23T13:37+0300

2024-04-23T13:37+0300

yaşam

acun ılıcalı

kazanç

gelir

geçim

dert

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072215735_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_27f0f0b8a9243b218bd87a08d4be03bc.jpg

YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk olan Acun Ilıcalı, ayda ne kadar kazandığına dair açıklamalarda bulundu.Ilıcalı konuk olduğu programda "Dertten çok param var" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/acun-ilicalidan-aylik-kazanc-sorusuna-yanit-butun-servetim-1082638250.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

acun ılıcalı, kazanç, gelir, geçim, dert