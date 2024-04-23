https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/acun-ilicali-dertten-daha-cok-paramiz-var-1083060382.html
Acun Ilıcalı: Dertten daha çok paramız var
Acun Ilıcalı: Dertten daha çok paramız var
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı, katıldığı bir programdan "Dertten daha çok paramız var" dedi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T13:37+0300
2024-04-23T13:37+0300
2024-04-23T13:37+0300
yaşam
acun ılıcalı
kazanç
gelir
geçim
dert
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YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk olan Acun Ilıcalı, ayda ne kadar kazandığına dair açıklamalarda bulundu.Ilıcalı konuk olduğu programda "Dertten çok param var" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/acun-ilicalidan-aylik-kazanc-sorusuna-yanit-butun-servetim-1082638250.html
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acun ılıcalı, kazanç, gelir, geçim, dert
acun ılıcalı, kazanç, gelir, geçim, dert
Acun Ilıcalı: Dertten daha çok paramız var
Acun Ilıcalı, katıldığı bir programdan "Dertten daha çok paramız var" dedi.
YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk olan Acun Ilıcalı, ayda ne kadar kazandığına dair açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı konuk olduğu programda "Dertten çok param var" ifadelerini kullandı.