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ABD'de polise saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
ABD'de polise saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde polislerin bir arama emrini yerine getirdikleri esnanada açılan ateş sonucunda dört kolluk görevlisinin öldüğünü ve dört... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T12:56+0300
2024-04-30T12:56+0300
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Yetkililer, aralarında bir ABD şerif yardımcısı ve iki yerel görev gücü memurunun da bulunduğu Kuzey Carolina'daki bir evde arana emrini yerine getirmeye çalışırken çıkan silahlı saldırıda dört polis memurunun öldürüldüğünü söyledi.Charlotte-Mecklenburg Polis Şefi Johnny Jennings düzenlediği basın toplantısında, olay sırasında toplam sekiz kolluk kuvvetinin vurulduğunu belirterek bu saldırıyı 32 yıllık kolluk kuvvetleri kariyeri boyunca karıştığı 'en trajik olay' olarak nitelendirdi.Jennings, polislerin hüküm giymiş bir suçlunun ateşli silah bulundurduğu gerekçesiyle evinde arama yapmaya gittiği esnada gerçekleştiğini söyledi.Polis, en az bir şüpheli saldırganın üç saat süren bir çatışmanın ardından barikat kurulan evin ön bahçesinde ölü bulunduğunu söyledi. Yetkililer iki silahlı şüphelinin olaya karıştığını söyledi.Bir görgü tanığının medyaya yaptığı açıklamada, polisin şüphelinin evden çıkması için bağırdığını duyduğunda evde çalıştığını belirterek, “Ondan sonra tam bir kaos oldu. Sağdan soldan silah sesleri geliyordu. Swat vardı ve ABD Polis Teşkilatı yatak odalarımıza keskin nişancılar yerleştirdi. Evimizin içinde kollarından sürüklenen bir polis memuru vardı. Oldukça çılgıncaydı. Yaklaşık 30 dakika boyunca çatışma oldu" açıklamasında bulundu.Charlotte Belediye Başkanı Vi Lyles, Başkan Joe Biden ile konuştuğunu ve onun da başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.
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abd, kuzey karolina, saldırı, polis, çatışma, silahlı çatışma, joe biden
abd, kuzey karolina, saldırı, polis, çatışma, silahlı çatışma, joe biden

ABD'de polise saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

12:56 30.04.2024
© AFP 2023ABD polisi
ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AFP 2023
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Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde polislerin bir arama emrini yerine getirdikleri esnanada açılan ateş sonucunda dört kolluk görevlisinin öldüğünü ve dört polisin de yaralandığı duyuruldu.
Yetkililer, aralarında bir ABD şerif yardımcısı ve iki yerel görev gücü memurunun da bulunduğu Kuzey Carolina'daki bir evde arana emrini yerine getirmeye çalışırken çıkan silahlı saldırıda dört polis memurunun öldürüldüğünü söyledi.
Charlotte-Mecklenburg Polis Şefi Johnny Jennings düzenlediği basın toplantısında, olay sırasında toplam sekiz kolluk kuvvetinin vurulduğunu belirterek bu saldırıyı 32 yıllık kolluk kuvvetleri kariyeri boyunca karıştığı 'en trajik olay' olarak nitelendirdi.
Jennings, polislerin hüküm giymiş bir suçlunun ateşli silah bulundurduğu gerekçesiyle evinde arama yapmaya gittiği esnada gerçekleştiğini söyledi.
Polis, en az bir şüpheli saldırganın üç saat süren bir çatışmanın ardından barikat kurulan evin ön bahçesinde ölü bulunduğunu söyledi. Yetkililer iki silahlı şüphelinin olaya karıştığını söyledi.
Bir görgü tanığının medyaya yaptığı açıklamada, polisin şüphelinin evden çıkması için bağırdığını duyduğunda evde çalıştığını belirterek, “Ondan sonra tam bir kaos oldu. Sağdan soldan silah sesleri geliyordu. Swat vardı ve ABD Polis Teşkilatı yatak odalarımıza keskin nişancılar yerleştirdi. Evimizin içinde kollarından sürüklenen bir polis memuru vardı. Oldukça çılgıncaydı. Yaklaşık 30 dakika boyunca çatışma oldu" açıklamasında bulundu.
Charlotte Belediye Başkanı Vi Lyles, Başkan Joe Biden ile konuştuğunu ve onun da başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.
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