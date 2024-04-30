https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/abd-kongre-uyesi-smith-abd-rusya-muzakereleri-kacinilmaz-1083330274.html

ABD Kongre üyesi Smith: ABD-Rusya müzakereleri kaçınılmaz

ABD Kongre üyesi Smith: ABD-Rusya müzakereleri kaçınılmaz

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Smith, ABD ile Rusya arasında müzakerelerin kaçınılmaz olduğunu belirtti. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T18:40+0300

2024-04-30T18:40+0300

2024-04-30T18:40+0300

dünya

abd

kongre

adam smith

rusya

çin

iran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077441107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_761ef711fdf452f44ef483c787807910.jpg

Pentagon’dan yetkililerin katılımıyla düzenlenen Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin oturumunda konuşan Smith, ABD ile Rusya arasında müzakerelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.Smith, “Çin'le konuşmamız gerekiyor. Evet, aynı şekilde bir noktada Rusya ile konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Diplomasiyi ve ortaklıklarımızı kullanmamız gerekiyor çünkü Rusya, İran, Çin ve diğerleri arasında ittifaklar kurulmaya başlanabileceği konusunda gerçekten endişeliyim" ifadelerini kullandı.Bu arada bir kadın protestocu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i Gazze'deki soykırımı desteklemekle suçlayarak konuşmasını engellemeye çalıştı. Protestocu, “Soykırımı desteklemeyi bırakın, Filistin’e özgürlük" sloganı attı. Ardından güvelik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-kongre-uyesi-greene-ukraynaya-saglanan-finansman-abd-hukumeti-icin-bir-utanc-kaynagi-1082982015.html

rusya

çin

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kongre, adam smith, rusya, çin, iran