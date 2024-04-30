https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/abd-kongre-uyesi-smith-abd-rusya-muzakereleri-kacinilmaz-1083330274.html
ABD Kongre üyesi Smith: ABD-Rusya müzakereleri kaçınılmaz
ABD Kongre üyesi Smith: ABD-Rusya müzakereleri kaçınılmaz
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Smith, ABD ile Rusya arasında müzakerelerin kaçınılmaz olduğunu belirtti. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T18:40+0300
2024-04-30T18:40+0300
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Pentagon’dan yetkililerin katılımıyla düzenlenen Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin oturumunda konuşan Smith, ABD ile Rusya arasında müzakerelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.Smith, “Çin'le konuşmamız gerekiyor. Evet, aynı şekilde bir noktada Rusya ile konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Diplomasiyi ve ortaklıklarımızı kullanmamız gerekiyor çünkü Rusya, İran, Çin ve diğerleri arasında ittifaklar kurulmaya başlanabileceği konusunda gerçekten endişeliyim" ifadelerini kullandı.Bu arada bir kadın protestocu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i Gazze'deki soykırımı desteklemekle suçlayarak konuşmasını engellemeye çalıştı. Protestocu, “Soykırımı desteklemeyi bırakın, Filistin’e özgürlük" sloganı attı. Ardından güvelik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-kongre-uyesi-greene-ukraynaya-saglanan-finansman-abd-hukumeti-icin-bir-utanc-kaynagi-1082982015.html
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abd, kongre, adam smith, rusya, çin, iran
abd, kongre, adam smith, rusya, çin, iran
ABD Kongre üyesi Smith: ABD-Rusya müzakereleri kaçınılmaz
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Smith, ABD ile Rusya arasında müzakerelerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Pentagon’dan yetkililerin katılımıyla düzenlenen Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin oturumunda konuşan Smith, ABD ile Rusya arasında müzakerelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Smith, “Çin'le konuşmamız gerekiyor. Evet, aynı şekilde bir noktada Rusya ile konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Diplomasiyi ve ortaklıklarımızı kullanmamız gerekiyor çünkü Rusya, İran, Çin ve diğerleri arasında ittifaklar kurulmaya başlanabileceği konusunda gerçekten endişeliyim" ifadelerini kullandı.
Bu arada bir kadın protestocu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i Gazze'deki soykırımı desteklemekle suçlayarak konuşmasını engellemeye çalıştı. Protestocu, “Soykırımı desteklemeyi bırakın, Filistin’e özgürlük" sloganı attı. Ardından güvelik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.