https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/37-kilo-olan-ve-hastanede-tedavi-gormek-icin-cezaevinden-cikartilan-nihal-candan-kuafore-mi-gitti-1083316576.html

37 kilo olan ve hastanede tedavi görmek için cezaevinden çıkartılan Nihal Candan kuaföre mi gitti?

37 kilo olan ve hastanede tedavi görmek için cezaevinden çıkartılan Nihal Candan kuaföre mi gitti?

Sputnik Türkiye

Tutuklanan fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan, kamuoyunun yakından takip ettiği bir davanın konusu olmuştu. Ancak Nihal Candan'ın yemek yeme bozukluğu... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T14:06+0300

2024-04-30T14:06+0300

2024-04-30T14:42+0300

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Nihal Candan'ın yemek yeme bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle tahliye talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi gündeme geldi.Ancak tahliye sonrasında Nihal Candan'ın, iddialara göre kuaföre gittiği öne sürüldü. Üstelik bu ziyaretin, tahliye edildikten hemen sonra gerçekleştiği iddia edildi.Nihal Candan'ın, "Ölümcül Hasta" gerekçesiyle tahliye edildikten sonra kuaföre gitmesi, kamuoyunda tepkiye yol açtı.Tutukluluğunu protesto amacıyla yemek yememeye başlayan Nihal Candan, zamanla 37 kiloya düştü. Avukatının söylediğine göre cezaevinden her gün hastaneye götürülen Nihal Candan, doktorun kesin yatış vermesine rağmen buna karşı çıktı. Nihal Candan’ı bu konuda babası da ikna edemedi.Candan, son kez kaldırıldığı hastaneden cezaevine dönmedi. Candan, doktorların ‘Bağışıklık sistemi çökmek üzere’ raporu üzerine tahliye edildi. Anoreksiya nedeniyle cuma günü cezaevinden çıkan Candan, ilk hafta sonunu güzelleşmeye ayırdı. Kuaför yolunda Kanal D’den Buse Özdemir’e özel açıklamalarda bulunan Candan’ın sağlığı da keyfi de yerindeydi.'3 ihtimal var'Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, yaşadığı ciddi sağlık sorunu yüzünden cezaevinden çıkarılan bir tutuklu, ertesi gün doktora veya hastaneye değil de kuaföre gidiyorsa, üç sebebi olabilir bunun. Eyüboğlu konuyla ilgili şunları aktardı:

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