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37 kilo olan ve hastanede tedavi görmek için cezaevinden çıkartılan Nihal Candan kuaföre mi gitti?
37 kilo olan ve hastanede tedavi görmek için cezaevinden çıkartılan Nihal Candan kuaföre mi gitti?
Sputnik Türkiye
Tutuklanan fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan, kamuoyunun yakından takip ettiği bir davanın konusu olmuştu. Ancak Nihal Candan'ın yemek yeme bozukluğu... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T14:06+0300
2024-04-30T14:42+0300
nihal candan
bahar candan
yaşam
kuaför
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anoreksiya
zayıflık
zayıflama
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Nihal Candan'ın yemek yeme bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle tahliye talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi gündeme geldi.Ancak tahliye sonrasında Nihal Candan'ın, iddialara göre kuaföre gittiği öne sürüldü. Üstelik bu ziyaretin, tahliye edildikten hemen sonra gerçekleştiği iddia edildi.Nihal Candan'ın, "Ölümcül Hasta" gerekçesiyle tahliye edildikten sonra kuaföre gitmesi, kamuoyunda tepkiye yol açtı.Tutukluluğunu protesto amacıyla yemek yememeye başlayan Nihal Candan, zamanla 37 kiloya düştü. Avukatının söylediğine göre cezaevinden her gün hastaneye götürülen Nihal Candan, doktorun kesin yatış vermesine rağmen buna karşı çıktı. Nihal Candan’ı bu konuda babası da ikna edemedi.Candan, son kez kaldırıldığı hastaneden cezaevine dönmedi. Candan, doktorların ‘Bağışıklık sistemi çökmek üzere’ raporu üzerine tahliye edildi. Anoreksiya nedeniyle cuma günü cezaevinden çıkan Candan, ilk hafta sonunu güzelleşmeye ayırdı. Kuaför yolunda Kanal D’den Buse Özdemir’e özel açıklamalarda bulunan Candan’ın sağlığı da keyfi de yerindeydi.'3 ihtimal var'Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, yaşadığı ciddi sağlık sorunu yüzünden cezaevinden çıkarılan bir tutuklu, ertesi gün doktora veya hastaneye değil de kuaföre gidiyorsa, üç sebebi olabilir bunun. Eyüboğlu konuyla ilgili şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/tahliye-olan-nihal-candan-cezaevi-gunlerini-anlatti-secil-erzanla-ayni-kogustaydik-1083259675.html
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nihal candan, bahar candan, kuaför, hasta, anoreksiya, zayıflık, zayıflama, kilo, kilo verme, kilo vermek, cezaevi
nihal candan, bahar candan, kuaför, hasta, anoreksiya, zayıflık, zayıflama, kilo, kilo verme, kilo vermek, cezaevi

37 kilo olan ve hastanede tedavi görmek için cezaevinden çıkartılan Nihal Candan kuaföre mi gitti?

14:06 30.04.2024 (güncellendi: 14:42 30.04.2024)
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZCandan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ
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Tutuklanan fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan, kamuoyunun yakından takip ettiği bir davanın konusu olmuştu. Ancak Nihal Candan'ın yemek yeme bozukluğu rahatsızlığını gerekçe göstererek tahliyesini talep etmesi, yeni bir tartışma başlattı. Peki, Candan, tahliye olunca kuaföre mi gitti, 'ölümcül hastalığı' ayakta durmasına nasıl müsaade etti?
Nihal Candan'ın yemek yeme bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle tahliye talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi gündeme geldi.
Ancak tahliye sonrasında Nihal Candan'ın, iddialara göre kuaföre gittiği öne sürüldü. Üstelik bu ziyaretin, tahliye edildikten hemen sonra gerçekleştiği iddia edildi.
Nihal Candan'ın, "Ölümcül Hasta" gerekçesiyle tahliye edildikten sonra kuaföre gitmesi, kamuoyunda tepkiye yol açtı.
Tutukluluğunu protesto amacıyla yemek yememeye başlayan Nihal Candan, zamanla 37 kiloya düştü. Avukatının söylediğine göre cezaevinden her gün hastaneye götürülen Nihal Candan, doktorun kesin yatış vermesine rağmen buna karşı çıktı. Nihal Candan’ı bu konuda babası da ikna edemedi.
Candan, son kez kaldırıldığı hastaneden cezaevine dönmedi. Candan, doktorların ‘Bağışıklık sistemi çökmek üzere’ raporu üzerine tahliye edildi. Anoreksiya nedeniyle cuma günü cezaevinden çıkan Candan, ilk hafta sonunu güzelleşmeye ayırdı. Kuaför yolunda Kanal D’den Buse Özdemir’e özel açıklamalarda bulunan Candan’ın sağlığı da keyfi de yerindeydi.

'3 ihtimal var'

Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, yaşadığı ciddi sağlık sorunu yüzünden cezaevinden çıkarılan bir tutuklu, ertesi gün doktora veya hastaneye değil de kuaföre gidiyorsa, üç sebebi olabilir bunun. Eyüboğlu konuyla ilgili şunları aktardı:
"Birincisi doktor raporu, hastanın gerçek hâlini yansıtmaktan uzak olabilir. İkincisi bu nasıl ‘ölümcül hastalık’tır ki Nihal Candan bundan bir günde mucizevi bir şekilde kurtuldu. Üçüncüsü ve en vahimi de şu:

Nihal Candan, hapisteyken yaptığı kurnaz planla adaleti bir güzel kandırdı. Hapiste açlık grevi yapanlardan ‘anoreksiya’ olanlar tahliye edildi mi? Nihal Candan onları mı örnek aldı? Davanın savcısı mevcut durumunu göz önüne alarak, Nihal Candan’ın tahliyesine itiraz eder mi? Nihal Candan, tekrar cezaevine döner mi? Bekleyip, göreceğiz.
Bahar Candan Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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Tahliye olan Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: 'Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık'
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