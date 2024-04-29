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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/tahliye-olan-nihal-candan-cezaevi-gunlerini-anlatti-secil-erzanla-ayni-kogustaydik-1083259675.html
Tahliye olan Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: 'Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık'
Tahliye olan Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: 'Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık'
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan, anoreksiya hastalığına yakalanarak 37 kiloya düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T10:06+0300
2024-04-29T10:06+0300
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nihal candan
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bahar candan
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Bahar-Nihal Candan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Nihal Candan, cezaevinde "anoreksiya"ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.Hastaneye kaldırılan Nihal Candan, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliye edildi. İlk günü ailesinin yanında geçiren Candan, İkinci gün kendisini sokağa attı ve kuaföre gitti.Yaşadıklarını Kanal D Haber'e anlatan Nihal Candan "Kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana" dedi.'Küçük çocuklara örnek olduysam, özür dilerim'"Hatalarımız vardır, doğrudur" diyen Candan "Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" ifadelerini kullandı.Cezaevinde neler yaptıklarını da anlatan Candan "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık" diye konuştu."Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti" diyen Candan şu ifadeleri kullandı:"En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak."'Erzan ile aynı koğuştaydık'Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kalan Candan "Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cezaevinde-eylem-yapmak-icin-yemek-yemeyen-ve-37-kiloya-dusen-nihal-candan-tahliyeedilecek-1083178756.html
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nihal candan, seçil erzan, bahar candan, kara para, kara para aklama
nihal candan, seçil erzan, bahar candan, kara para, kara para aklama

Tahliye olan Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: 'Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık'

10:06 29.04.2024
© İHA / ERHAN CAN - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076542Bahar Candan Nihal Candan
Bahar Candan Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© İHA / ERHAN CAN - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076542
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan, anoreksiya hastalığına yakalanarak 37 kiloya düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldıklarını belirterek, "Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk" dedi.
Bahar-Nihal Candan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Nihal Candan, cezaevinde "anoreksiya"ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.

Hastaneye kaldırılan Nihal Candan, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliye edildi. İlk günü ailesinin yanında geçiren Candan, İkinci gün kendisini sokağa attı ve kuaföre gitti.
Yaşadıklarını Kanal D Haber'e anlatan Nihal Candan "Kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana" dedi.

'Küçük çocuklara örnek olduysam, özür dilerim'

"Hatalarımız vardır, doğrudur" diyen Candan "Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" ifadelerini kullandı.
Cezaevinde neler yaptıklarını da anlatan Candan "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık" diye konuştu.
"Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti" diyen Candan şu ifadeleri kullandı:
"En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak."

'Erzan ile aynı koğuştaydık'

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kalan Candan "Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk" dedi.
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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Cezaevinde eylem yapmak için yemek yemeyen ve 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edilecek
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