Tokat'ta 'kedi güzellik yarışması' düzenlendi

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Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti. Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Feyza Gökçe, kedisi "Şila" ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi.