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Tokat'ta 'kedi güzellik yarışması' düzenlendi
Tokat'ta 'kedi güzellik yarışması' düzenlendi
Sputnik Türkiye
Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle kedi güzellik yarışması düzenlendi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:06+0300
2024-04-30T11:06+0300
2024-04-30T11:06+0300
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фото, kedi, yavru kedi, güzel, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, veteriner, fotoğraf
фото, kedi, yavru kedi, güzel, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, veteriner, fotoğraf
Tokat'ta 'kedi güzellik yarışması' düzenlendi
Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle kedi güzellik yarışması düzenlendi.
© AA / Ekber Türkoğlu
Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada 28 kedi "podyuma" çıktı.
Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada 28 kedi "podyuma" çıktı.
© AA / Ekber Türkoğlu
Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin göz, kulak, patileri ile vücutlarını inceledi.
Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin göz, kulak, patileri ile vücutlarını inceledi.
© AA / Ekber Türkoğlu
Bakımlı kategorisinde Feyza Gökçe`nin kedisi Şila, süslü kategorisinde ise Songül Elce`nin kedisi Salen birinci oldu.
Bakımlı kategorisinde Feyza Gökçe`nin kedisi Şila, süslü kategorisinde ise Songül Elce`nin kedisi Salen birinci oldu.
© AA / Ekber Türkoğlu
Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı.
Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı.
© AA / Ekber Türkoğlu
Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti. Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Feyza Gökçe, kedisi "Şila" ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi.
Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti. Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Feyza Gökçe, kedisi "Şila" ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi.