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Tokat'ta 'kedi güzellik yarışması' düzenlendi
Tokat'ta 'kedi güzellik yarışması' düzenlendi
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Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle kedi güzellik yarışması düzenlendi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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фото, kedi, yavru kedi, güzel, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, veteriner, fotoğraf

Tokat'ta 'kedi güzellik yarışması' düzenlendi

11:06 30.04.2024
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Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle kedi güzellik yarışması düzenlendi.
© AA / Ekber Türkoğlu

Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada 28 kedi "podyuma" çıktı.

Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, &quot;süslü&quot; ve &quot;bakımlı&quot; kategorilerinde yapılan yarışmada 28 kedi &quot;podyuma&quot; çıktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Ekber Türkoğlu

Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada 28 kedi "podyuma" çıktı.

© AA / Ekber Türkoğlu

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin göz, kulak, patileri ile vücutlarını inceledi.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin göz, kulak, patileri ile vücutlarını inceledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ekber Türkoğlu

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin göz, kulak, patileri ile vücutlarını inceledi.

© AA / Ekber Türkoğlu

Bakımlı kategorisinde Feyza Gökçe`nin kedisi Şila, süslü kategorisinde ise Songül Elce`nin kedisi Salen birinci oldu.

Bakımlı kategorisinde Feyza Gökçe&#x60;nin kedisi Şila, süslü kategorisinde ise Songül Elce&#x60;nin kedisi Salen birinci oldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ekber Türkoğlu

Bakımlı kategorisinde Feyza Gökçe`nin kedisi Şila, süslü kategorisinde ise Songül Elce`nin kedisi Salen birinci oldu.

© AA / Ekber Türkoğlu

Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı.

Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Ekber Türkoğlu

Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı.

© AA / Ekber Türkoğlu

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti. Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Feyza Gökçe, kedisi "Şila" ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti. Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Feyza Gökçe, kedisi &quot;Şila&quot; ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ekber Türkoğlu

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti. Yarışmada kedisi bakımlı kategorisinde birinci olan Feyza Gökçe, kedisi "Şila" ile anısı olması için yarışmaya katıldığını söyledi.

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