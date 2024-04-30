https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/1-mayis-ve-19-mayista-rayli-sistemde-ulasim-ucretsiz-1083291737.html
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz
Sputnik Türkiye
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T00:34+0300
2024-04-30T00:34+0300
2024-04-30T00:40+0300
resmi gazete
türkiye
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs
19 mayıs gençlik ve spor bayramı
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
istanbul
ankara
izmir
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karra Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/70-metreden-sarampole-ucan-surucunun-burnu-bile-kanamadi--1083223043.html
türkiye
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resmi gazete, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, istanbul, ankara, izmir
resmi gazete, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, istanbul, ankara, izmir
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz
00:34 30.04.2024 (güncellendi: 00:40 30.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karra Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.