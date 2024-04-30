https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/1-mayis-ve-19-mayista-rayli-sistemde-ulasim-ucretsiz-1083291737.html

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz

Sputnik Türkiye

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-30T00:40+0300

resmi gazete

türkiye

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs

19 mayıs gençlik ve spor bayramı

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

istanbul

ankara

izmir

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karra Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

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