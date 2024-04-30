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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz
Sputnik Türkiye
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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19 mayıs gençlik ve spor bayramı
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karra Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
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resmi gazete, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, istanbul, ankara, izmir
resmi gazete, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, istanbul, ankara, izmir

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz

00:34 30.04.2024 (güncellendi: 00:40 30.04.2024)
© AA / Selami KüçükoğluÜsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Selami Küçükoğlu
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karra Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
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